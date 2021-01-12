صحة ورشاقة

"ديزني لاند" على خط مواجهة كورونا في كاليفورنيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤولون حكوميون أن متنزه ديزني لاند الذي تملكه شركة والت ديزني، سيصبح أول موقع كبير للتطعيم ضد بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال مسؤولو المقاطعة في بيان إن ديزني لاند سيصبح أول مواقع التطعيم الكبيرة في المقاطعة، وسيبدأ تشغيله هذا الأسبوع.

وستعلن المقاطعة عن مواقع تطعيم كبرى أخرى بعد الانتهاء من الترتيبات المطلوبة لذلك.

وقالت باميلا هيمال مسؤولة الصحة في متنزهات ديزني في بيان بالبريد الإلكتروني: "يفخر منتجع ديزني لاند بالمساهمة في دعم مقاطعة أورانج ومدينة أناهيم عبر استخدام منشآتنا، ونحن ممتنون لهما على كل جهودهما لمكافحة كوفيد-19".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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