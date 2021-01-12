وزير الخارجية السعودي يتلقى لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الثلاثاء، تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا نفع الله به، وجزى الله قيادتنا خيراً لما تقوم به من جهود كبيرة لتوفير اللقاح وبشكل سريع وآمن للمواطن والمقيم، كما أود أن أعبر عن فخري واعتزازي بأبطال الصحة الذين يقومون بعملهم بكل تفانٍ وإتقان".

ودعت وزارة الصحة السعوديين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح.

وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".