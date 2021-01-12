لقاح أسترازينيكا يطرق أبواب الاتحاد الأوروبي للحصول على ترخيص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا دير لاين، أن شركة أسترازينيكا تقدمت بطلب للاتحاد الأوروبي للحصول على ترخيص لقاحها ضد كورونا.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية التي تتخذ مقرا لها في أمستردام، في بيان، إنها "تلقت طلبا للسماح بشروط بتوزيع اللقاح ضد كوفيد-19 الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في السوق".



وكانت الوكالة صادقت على لقاح فايزر/ بايونتيك في 21 ديسمبر/ كانون الأول ولقاح موديرنا في 6 يناير/كانون الثاني، ما حمل المفوضية الأوروبية على إعطاء الضوء الأخضر فورا لتوزيعهما.

وأشارت الوكالة إلى أنها ستقوم بتدقيق مسرع في اللقاح، مع احتمال إصدار قرارها في 29 يناير/ كانون الثاني إن كانت جميع البيانات التي تلقتها "متينة ومتكاملة" بشكل كاف.

ويواجه الاتحاد الأوروبي ووكالة الأدوية الأوروبية ضغوطا لتسريع الموافقة على اللقاحات الجديدة ضد فيروس كورونا المستجد في وقت بلغت حصيلة الوباء أكثر من 620 ألف وفاة عبر القارة.