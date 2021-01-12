أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر اليورو والدولار والجنيه الإسترليني أمام الدرهم المغربي، خلال التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، في تعاملات المصارف.

كما واصل سعر الدرهم المغربي استقراره أمام الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.

وسجل متوسط سعر اليورو 10.43 درهم للشراء و12.12 درهم للبيع، وبلغ سعر الدولار 8.50 درهم للشراء و9.88 درهم للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 11.55 درهم للشراء و13.43 درهم للبيع.

توقعات دولية متفائلة

وتوقع البنك الدولي تسارع نمو الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى زيادة إنتاج القطاع الزراعي بعد فترة الجفاف وتخفيف إجراءات الحجر الصحي.

وأوضح البنك الدولي، في تقريره الأخير حول "الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يناير بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4% العام الجاري.

ورصدت المملكة المغربية، حزمة إجراءات اقتصادية لدعم الشركات في مُختلف القطاعات من أجل مُساعدتها على الصمود في وجه تداعيات الجائحة التي لازالت مُستمرة.

ومن تلك الإجراءات "صندوق محمد السادس للاستثمار"، الذي رصدت له الحكومة المغربية نحو 1.7 مليار دولار لدعم الاستثمار.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 2.26 درهم للشراء و2.63 درهم للبيع.

وثبت سعر الدرهم الإماراتي عند 2.31 درهم للشراء و2.69 درهم للبيع ،وسجل سعر الدينار الكويتي 28.03 درهم للشراء و32.58 درهم للبيع.

إصلاح الدرهم

وفي 9 مارس/آذار الماضي، وسعت وزارة المالية والبنك المركزي المغربي، من النطاق الذي يسمح بتحرك الدرهم فيه من 2.5% إلى 5%.

وهذه هي الخطوة الثانية للبنك المركزي المغربي، في عملية إصلاح للعملة المغربية تدريجيا.

وبدأ المغرب إصلاح نظام سعر الصرف في يناير/كانون الثاني 2018، حين تمت توسعة النطاق، الذي يجري تداول الدرهم فيه مقابل سلة عملات يشكل وزن الدولار فيها 40% ووزن اليورو 60%، إلى 2.5% من 0.3%.

ووفق بيانات رسمية، توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (مؤسسة رسمية)، أن ينمو الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد بـ4.4%، خلال العام المقبل.

كما توقعت المندوبية تراجعاً للدين العمومي للمملكة إلى نحو 89% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما كان 92%، في السنة الجارية.