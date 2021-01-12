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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أنه جرى تخصيص 150 منحة دراسية لطلاب الدراسات العليا، الأفارقة،لاعداد الكوادر الافريقية وصقل خبراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي للمساهمة في دعم التنمية في أفريقيا.

وأوضح «الجوهري»، في تصريحات الثلاثاء، إن وفدا من الجامعة ضم الدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة، واتانابي مدير مكتب الجايكا،وفريق مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، قام بزيارة سفارات 15 دولة افريقية بالقاهرة، هي سفارت موزبيق، رواندا، انجولا، كاميرون، سيراليون، كوتيفوار، جنوب السودان، المغرب، سنغال، تنزانيا، غينيا الاستوائية، ملاوي، غانا وزيمبابوى، لتقديم عرض تعريفي عن الجامعة والإشارة إلى المنح التي تقدمها التخصصات وشروط القبول والتسجيل.

وأكد على ان مصر استعادت دورها القيادى في افريقيا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وان الجامعة تستهدف من تلك المنح خدمة الأشقاء في أفريقيا حيث تتضمن المنح احدث التخصصات في العلوم الحديثة التي تساهم في دعم المشروعات التنموية في أفريقيا.

رئيس "المصرية اليابانية": تخصيص 150 منحة دراسية لطلاب أفارقة لدعم المشروعات التنموية (صور)

رئيس "المصرية اليابانية": تخصيص 150 منحة دراسية لطلاب أفارقة لدعم المشروعات التنموية (صور)

رئيس "المصرية اليابانية": تخصيص 150 منحة دراسية لطلاب أفارقة لدعم المشروعات التنموية (صور)

رئيس "المصرية اليابانية": تخصيص 150 منحة دراسية لطلاب أفارقة لدعم المشروعات التنموية (صور)

رئيس "المصرية اليابانية": تخصيص 150 منحة دراسية لطلاب أفارقة لدعم المشروعات التنموية (صور)