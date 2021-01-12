شكرا لقرائتكم خبر عن كيف علق مدير «واتساب» على غضب المستخدمين من التحديثات الجديدة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق مدير تطبيق واتساب، والمتحدث الرسمي باسم الشركة، ويل كاثكارت، على أزمة التحديثات الجديدة لـ«واتساب» قائلاً، بإنه كما سبق وأعلنت الشركة في شهر أكتوبر الماضي، يعمل تطبيق واتساب على مساعدة المستخدمين في إجراء عمليات الشراء، بالإضافة إلى الحصول على خدمات الأعمال مباشرة عبر التطبيق.

وتابع «كاثكارت»، في مجموعة من التدوينات نشرها على حسابه في موقع «تويتر»: «بينما يستخدم معظم الأشخاص تطبيق واتساب لإجراء محادثة مع الأصدقاء والعائلة، يتزايد عدد المستخدمين الذي يحاولون الحصول على خدمات الأعمال أيضًا».

واستطرد: «من أجل المزيد من الشفافية، فقد قمنا بتحديث سياسة الخصوصية بحيث يمكن للشركات التي ترغب في تقديم خدماتها عبر تطبيق واتساب مستقبلاً اختيار تلقي خدمات استضافة آمنة من خلال شركتنا الأم (فيسبوك) بهدف تيسير إدارة تواصل تلك الشركات مع عملائها عبر تطبيق واتساب».

وأشار المتحدث الرسمي للشركة إلى أن حرية الاختيار تظل مكفولة لمستخدم واتساب ما إذا كان يرغب في التواصل مع إحدى الشركات عبر التطبيق أو لا يرغب في ذلك، مؤكدًا أن هذا التحديث لا يتسبب في أي تغيير فيما يتعلق بممارسات مشاركة البيانات عبر واتساب مع فيسبوك، كما لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية تواصل المستخدمين مع أصدقائهم أو عائلاتهم في جميع أنحاء العالم.

فيما أكد «كاثكارت» على التزام الشركة واتساب التام بحماية خصوصية مستخدمي التطبيق، مضيفًا: «نتواصل بصفة مباشرة مع المستخدمين فيما يتعلق بتلك التغييرات حتى يتوفر لهم الوقت الكافي لمراجعة السياسة الجديدة على مدار الشهر المقبل».