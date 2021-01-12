شكرا لقرائتكم فيروس كورونا اليابان تكتشف سلالة جديدة من كورونا في وافدين من البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الصحة اليابانية اليوم الأحد، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

وقال تاكاغي واكيتا رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية في إفادة للصحافيين بوزارة الصحة، إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

ولم تتوفر معلومات حول إمكانية انتقال الفيروس المكتشف حديثا أو ما إذا كان يمكن أن يسبب أعراضا شديدة أو إذا كان مقاوما للقاحات أم لا.

وذكر موقع "جابان تايمز" أن المعهد الوطني للأمراض المعدية وجهات أخرى يقومون بإجراء بحث مفصل حول سلالة الفيروس الجديدة.

وقالت الوزارة إنه من بين الأشخاص الأربعة، لم تظهر أي أعراض على رجل في الأربعينيات من عمره عند وصوله، لكنه أصيب في وقت لاحق بصعوبات في التنفس وتم نقله إلى المستشفى. فيما عانت امرأة في الثلاثين من عمرها من أعراض مثل الصداع. كما أن أحد المسافرين في الفئة العمرية بين 10-19 عاما أصيب بالحمى، بينما المرأة في نفس الفئة العمرية خالية من الأعراض.

وكانت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية الدكتورة سوميا سواميناثان، أكدت أن سبب القلق بشأن السلالتين المتغيرتين الأخيرتين من فيروس كورونا يرجع إلى كونهما أكثر ميلًا للانتشار بشكل أسرع، وبالتالي فإنها أكثر قابلية للانتقال ونشر العدوى، ولكن لا يبدو حتى الآن أنهما تسببان حالات مرضية أكثر خطورة أو معدل وفيات أعلى أو أي نوع من المظاهر السريرية المختلفة.