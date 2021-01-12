شكرا لقرائتكم وقائع عجيبة حول كائنات فضائية غريبة.. CIA تكشف! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بينما تترقب دوائر المهتمين بأمور الأطباق الفضائية الطائرة والكائنات الفضائية الغريبة صدور تقرير الحكومة الأميركية الرسمي حول الأجسام الطائرة الغامضة UFO، المتوقع خلال أقل من 6 أشهر، أصبح متاحاً حالياً وبسهولة أيضاً تنزيل جميع وثائق وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA حول الكائنات الفضائية الغريبة، وفقا لما نشره موقع Futurism.

فقد أصدر موقع Black Vault، وهو عبارة عن منصة تعرض المستندات الرسمية التي تم رفع السرية عنها، أرشيفاً لوثائق محفوظة كملفات، بصيغة PDF قابلة للتنزيل والنسخ، تتضمن تقارير CIA حول ما تسميه ظواهر جوية غير محددة UAP، وهو المصطلح المفضل للحكومة الأميركية.

ويعود تاريخ بعض التقارير إلى الثمانينيات، ووفقًا لمؤسس الموقع، جون غرينوالد جونيور، فيما تطلق CIA على جميع المستندات والوثائق عنوان "ظواهر جوية غريبة" UAP، وفقا لما نشره موقع Motherboard.

أكثر من 2000 صفحة

وبحسب ما ذكره غرينوالد، يوجد ما يقرب من 10000 تقرير، تم رفع غطاء السرية عنها بموجب قانون حرية المعلومات FOIA، وتم نسخها جميعاً يدوياً ليتم نشرها عبر الإنترنت في ملفات بصيغة PDF.

وأضاف غرينوالد في رسالة بريد إلكتروني إلى مجلة Motherboard: أنه "منذ حوالي 20 عاماً، كافح لسنوات للحصول على سجلات إضافية حول الأطباق الطائرة من وكالة المخابرات المركزية"، ولكن الأمر الذي كان يبدو أنه من المستحيل تحقيقه، تكلل بالنجاح مؤخرا بتلقيه صندوقًا كبيرا، يحتوي على ألفي صفحة، من الوثائق".

اتصالات بكائنات فضائية

وقال غرينوالد: "يفضل الباحثون وأصحاب العقول الفضولية على حد سواء البساطة وإمكانية الوصول بسهولة عندما يقومون بمطالعة أكوام من البيانات".

فيما تم تنزيل الآلاف من الملفات خلال الـ 24 ساعة الأولى من إصدار الموقع لسلسلة وثائق المخابرات الأميركية، والتي تضمن بعضها، وفقًا لما ذكره غرينوالد، اشتملت بعضها على وقائع حول جدل مع هارب بوسني يزعم اتصاله بكائن فضائي غريب على غرار فيلم "ئي.تي.".

كائنات فضائية

تفجيرات غامضة في روسيا عبر طبق طائر

وأشار غرينوالد إلى الوثائق تسرد تفاصيل حول تفجيرات غامضة في منتصف الليل ببلدة روسية صغيرة.

وتتضمن تقارير CIA الكثير من الوقائع المثيرة للدهشة ولكن بعض الوثائق تبدو مفهومة وواضحة بينما البعض الآخر لا يمكن فهمه تقريبًا.

فيما قال إن واحدة من أكثر الوثائق إثارة للاهتمام وشهدت إقبالًا واسعًا بين القراء، تضمنت تسلم مساعد نائب مدير للعلوم والتكنولوجيا لبعض المعلومات يدويًا على متن طبق طائر في السبعينيات.

السبعينيات وأوائل الثمانينات

تعود أول معلومات عن الأجسام الطائرة الغامضة UFO في سياق الوثائق، التي تم رفع السرية عنها بموجب قوانين حرية تداول المعلومات، إلى حقبة السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وهي فترة كان من الصعب للغاية، بحسب ما ذكره غرينوالد، الحصول على أي معلومات من الحكومة الأميركية بخصوص أي ظواهر فضائية خارج كوكب الأرض.