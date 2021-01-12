عادة غذائية تجعل دماغك يشيخ أسرع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ 19 دقيقة

ذكر موقع “ياهوو” الأمريكي، ان دراسة أمريكية حديثة المخاطر الصحية التي يمكن أن يسببها الاعتماد على الأطعمة المشمولة في النظام الغذائي الغربي.

نظرت الدراسة في تأثير الأطعمة المشمولة في النظام الغذائي الغربي على كبار السن، ويتضمن ذلك الأطعمة المقلية والحلويات واللحوم الحمراء والمصنعة والألبان كاملة الدسم.

ووجد الباحثون، وفقا لموقع “ياهوو” الأمريكي، أن اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط بشكل صارم يتضمن الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والسمك وزيت الزيتون والمكسرات والبذور والبقوليات جنبا إلى جنب مع الحد من أنواع الأطعمة الأخرى، يجعل عمر المخ أصغر بـ 5.8 سنة.

كان المشاركون الـ5001 في الدراسة يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط لمدة حوالي 20 سنة، وكل 3 سنوات كان يطلب منهم ملء استمارة يجيبون فيها عن عدد مرات تناولهم لـ144 نوع من الطعام.

واكتشف الباحثون أن المشاركون الذين عانوا من تدهور إدراكي “أبطأ” على مدار سنوات المتابعة هم الذين التزموا أقرب ما يكون إلى حمية البحر الأبيض المتوسط ويتجنبون الأطعمة التي تعد جزءا من النظام الغذائي الغربي.

في حين أن المشاركين الذين تناولوا المزيد من أطعمة النظام الغذائي الغربي لم يكن لديهم أي تأثير مفيد لمكونات الغذاء الصحي في إبطاء التدهور المعرفي.

تقول بوجا أغاروال، أحد القائمين على الدراسة وأخصائية الأوبئة التغذوية وأستاذ مساعد في قسم الطب الباطني في كلية راش الطبية بالولايات المتحدة، إن دراسات سابقة أظهرت أن اللحوم الحمراء والمصنعة والأطعمة المقلية وانخفاض استهلاك الحبوب الكاملة ارتبط بالتهابات أكثر وانحدار معرفي أسرع لدى كبار السن.

وأضافت أنه كلما تمكنا من دمج الخضراوات ذات الأوراق الخضراء والخضروات الأخرى والتوت وزيت الزيتون والسمك في وجباتنا الغذائية، كان ذلك أفضل لأدمغتنا وأجسامنا التي تتقدم في السن، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.