شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح موديرنا يحقق مناعة ضد كورونا لمدة عام على الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة التكنولوجيا الحيوية "موديرنا" إن المناعة من لقاح كورونا من شركة Moderna يجب أن تستمر لمدة عام على الأقل، وأوضحت شركة الأدوية إنها واثقة من أن تقنية الحمض النووي الفيروسي لكورونا(mRNA) التي استخدمتها كانت مناسبة تمامًا لنشر لقاح يمكن استخدامه للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهر في عدد من البلدان.

وبحسب موقع "financialpost" فإن لقاح موديرنا، mRNA-1273 ، يستخدم mRNA الاصطناعية لتقليد سطح فيروس كورونا وتعليم الجهاز المناعي التعرف عليه وتحييده.

وقالت شركة موديرنا في ديسمبر إنها ستجري اختبارات لتأكيد نشاط اللقاح ضد أي سلالة جديدة لفيروس كورونا.

وأوضحت الشركة، أمس الأثنين، إنها تتوقع تسليم ما بين 600 مليون جرعة ومليار جرعة من لقاحها في عام 2021 وتوقعت مبيعات متعلقة باللقاحات بقيمة 11.7 مليار دولار للعام، بناءً على اتفاقيات الشراء المسبق الموقعة مع الحكومات.

قال الرئيس التنفيذي ستيفان بانسيل: "يشعر الفريق براحة تامة مع السجل الحافل الذي لدينا الآن ... أننا نسير على الطريق الصحيح لتقديم 600 مليون جرعة على الأقل".

ولقاح موديرنا هو أحد لقاحين مصرح بهما الآن للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة، حيث تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك 22.5 مليونًا على المستوى الوطني و 90.8 مليونًا على مستوى العالم.

وقد اشترت الولايات المتحدة ما مجموعه 200 مليون جرعة من موديرنا، كما وقعت الشركة اتفاقيات مع عدة دول أخرى بما في ذلك اليابان وكندا وإسرائيل ، مما يعزز الأمل حيث يقترب عدد الحالات العالمية من 91 مليون.

ووافقت المملكة المتحدة ووكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي على اللقاح هذا الأسبوع لكن حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مناعة القطيع غير مرجحة هذا العام على الرغم من طرح اللقاح في عدة دول حول العالم.