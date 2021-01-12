شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات صحية تساعدك في مقاومة الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب شيء غير مرئي ولكنه يحدث داخل جسمك وينتظر أن يتحول إلى مشكلة يمكن أن يأخذ الالتهاب شكل مشاكل صحية بسيطة مثل الانتفاخ وآلام المعدة وآلام المفاصل والتهاب العضلات، ووفقًا لتقرير لموقع تايمز اوف انديا timesofindia تعرضك الالتهابات الزائدة في الجسم لخطر الإصابة بأمراض مختلفة، ما يجعل السيطرة على الالتهاب أمرًا مهمًا الإجهاد المزمن هو أحد الأسباب الرئيسية للالتهاب.

ووفقًا للتقرير ليست كل الالتهابات ضارة للجسم يأتي الالتهاب لإنقاذك عندما يحتاج جسمك إلى التئام الجرح، على سبيل المثال، ولكن يجب أن يتراجع بمجرد زوال التهديد.

بينما يجب علينا جميعًا تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات وتجنب المسببات مثل الأطعمة المصنعة، إلا أن هناك بعض العادات الصحية التي يمكن أن تغذي الالتهاب أيضًا فيما يلي قائمة بخمس عادات صحية تساعد فى مقاومة الالتهابات.

اللحاق بالنوم في عطلة نهاية الأسبوع

على الرغم من أنه من الرائع أن تنام حتى وقت متأخر في عطله نهاية الأسبوع، إلا أن الحاجة إلى النوم هي علامة على أنك تقصر وقت نومك خلال الأسبوع ويقول الخبراء إن قلة النوم هي أحد أكبر العوامل المسئولة عن الالتهابات منخفضة الدرجة.

النوم مفيد لجميع العمليات في جسمك بما في ذلك الناقلات العصبية وإنتاج الهرمونات والمناعة وصحة الجهاز الهضمي يجب أن يكون هدفك هو الحصول على جدول نوم ثابت ، والذي يتراوح بين سبع إلى تسع ساعات وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية.

تناول المكملات عندما لا يمكنك تناول وجبة مغذية

لا يمكنك الحصول على كل التغذية التي تحتاجها من أقراص الفيتامينات ، ولهذا يطلق عليها مكملات تساعدك الفيتامينات المتعددة فقط على سد فجوة العناصر الغذائية ولا يمكنها تعويض تخطي الوجبات والأطعمة الكاملة.

حرق الكثير من السعرات الحرارية من خلال ممارسة الرياضة

التمرين مثل الضغط على الجسم لكنه ضغط جيد ، طالما أنك تزود جسمك بالنوع المناسب من الوقود والراحة قد يؤدي الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية المكثفة يوميًا مع عدم تزويد جسمك بالوقود بشكل صحيح إلى حدوث التهاب من ناحية أخرى، فإن 20 دقيقة من التمارين المعتدلة يمكن أن تقلل من الالتهاب العام.

تخطي الحلويات تمامًا

بعد الكربوهيدرات ، يعتبر السكر السبب الأكبر لوزننا وصحتنا بشكل عام لكن دراسة صغيرة في عام 2018 وجدت أن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70 % من الكاكاو يمكن أن يكون لها آثار مفيدة على الإجهاد الشوكولاته الداكنة لها خصائص مضادة للالتهابات وبالتالي يجب أن تستهلكها.

الاستيقاظ مبكرًا جدًا لممارسة الرياضة

على الرغم من أن الصباح الباكر قد يبدو أنه الوقت الوحيد الذي تمارس فيه الرياضة ولكن نظرًا لأن القدر الكافي من النوم له فوائد صحية عديدة ، فإن النوم لساعات معينة أكثر أهمية من الاستيقاظ مبكرًا وممارسة الرياضة، لكن لا تصبح كسولاً إذا لم تستطع الاستيقاظ مبكرًا ، فحاول الخروج في نزهه ، واصعد السلالم بدلًا من ركوب المصعد والمشي كلما وجدت فرصة.