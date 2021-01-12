خسارة الوزن الزائد في اسبوع برجيم القهوة والحليب والفاكهة

بيروت - نادين محمد - ليس من الصعب تخسيس الوزن الزائد في حال تم تطبيق برنامج رجيم صحي مع التخلي عن العادات الحياتية السيئة مثل تناول الحلويات في الفترات الفاصلة بين الوجبات. كذلك من المفيد من اجل تحقيق الهدف نفسه ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. ومن الممكن اتباع حمية لمدة اسبوع واحد من اجل انقاص اكبر عدد ممكن من الكيلوغرامات. ولهذا ينصح مثلاً بتطبيق برنامج خسارة الوزن الزائد برجيم القهوة والحليب والفاكهة.

برنامج الرجيم



يساعد هذا الرجيم على انقاص الوزن الزائد في مدة قصيرة لا تزيد عن اسبوع واحد. لكن الخبراء ينبهون الى انه يمكن ان يصبح ضاراً اذا تم تطبيقه لمدة اطول.

اليوم الاول

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الفطور. كوب من القهوة مع الحليب من دون سكر، حبتا فاكهة موسمية.

الغداء. كوب من الخضار المطهوة على البخار مع ملعقة طعام من زيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، حبة فاكهة موسمية.

وجبة خفيفة. كوب من القوة بالحليب من دون سكر، حبة فاكهة موسمية.

العشاء. طبق من السلطة مع القليل من زيت الزيتون، قطعة صغيرة من الدجاج المشوي من دون دهون.

قبل النوم. حبة فاكهة موسمية صغيرة.

اليوم الثاني

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الفطور. كوب من القهوة بالحليب من دون سكر، حبتان من فاكهة موسمية.

الغداء. طبق سلطة مع الخيار والطماطم وملعقة طعام من زيت الزيتون وعصير الليمون، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المسلوق او المشوي من دون دهون، حبة فاكهة موسمية.

وجبة خفيفة. كوب من القهوة بالحليب من دون سكر، حبتا فاكهة موسمية.

العشاء. طبق من السبانخ المطهوة مع القليل من زيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي.

قبل النوم بساعتين. حبة فاكهة موسمية صغيرة الحجم.

اليوم الثالث

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الفطور. كوب من القهوة بالحليب من دون سكر، حبتان من فاكهة موسمية.

الغداء. طبق سلطة يحتوي على خضار مشكلة مع القليل من زيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من سمك التونة، نصف حبة من البطاطا المسلوقة، حبة فاكهة موسمية.

الوجبة الخفيفة. كوب من القهوة بالحليب أو كوب من الزبادي غير المحلى مع الفواكه.

العشاء. طبق من الخضار المطهوة على البخار مع ملعقة طعام من زيت الزيتون، بيضة مسلوقة من دون ملح.

قبل النوم بساعتين. حبة فاكهة صغيرة الحجم.

اليوم الرابع

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الفطور. كوب من القهوة بالحليب من دون سكر، حبتان من الفاكهة.

الغداء. طبق من السلطة مع القليل من زيت الزيتون، قطعة من لحم الحبش المشوي من دون دهون، نصف حبة بطاطا مشوية او مسلوقة، حبة فاكهة موسمية، قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء الخالية من الدسم.

وجبة خفيفة. كوب قهوة بالحليب من دون سكر.

العشاء. طبق سلطة، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي مع القليل من عصير الليمون.

اليوم الخامس

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الفطور. كوب من القهوة بالحليب من دون سكر، حبتان من فاكهة موسمية.

الغداء. طبق من اللوبياء المطهوة على البخار مع ملعقة طعام من زيت الزيتون وملعقتي طعام من الارز المحضر من دون دهون، قطعة من السمك المشوي بالاعشاب، حبة فاكهة موسمية.

وجبة خفيفة. كوب من القهوة بالحليب من دون سكر، حبتا فاكهة موسميتان.

العشاء. طبق من الخضار المطهوة على البخار مع ملعقة طعام من زيت الزيتون، بيضة مسلوقة، طبق صغير من الارز الكامل المطهو على البخار.

قبل النوم بساعتين. حبتا فاكهة موسميتان.

اليوم السادس

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الفطور. كوب من القهوة بالحليب من دون اي اضافات، حبتا فاكهة.

الغداء. طبق سلطة مع صلصة زيت الزيتون وعصير الليمون، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، ملعقتا طعام من الازر المطهو على البخار، حبة فواكه.

وجبة خفيفة. كوب من القهوة بالحليب من دون سكر او كوب من الزبادي بالفواكه.

العشاء. طبق من شوربة الخضار الخالية من الدسم، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي.

قبل النوم بساعتين. حبتا فاكهة موسميتان.

اليوم السابع

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الفطور. كوب من القهوة بالحليب من دون سكر، حبتا فاكهة موسميتان.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، نصف حبة بطاطا مشوية او مسلوقة من دون ملح، حبة فاكهة موسمية.

وجبة خفيفة. كوب من القهوة بالحليب من دون سكر، حبة فاكهة صغيرة.

العشاء. طبق من الخضار المنوعة المطهوة على البخار، طبق صغير من سمك التونة.

قبل النوم بساعتين. حبة فاكهة غير غنية بالسكر.

ومن أجل خسارة الوزن الزائد بفاعلية من خلال اتباع هذا الرجيم من المهم ممارسة تمارين الكارديو مثل المشي لمدة 30 دقيقة يومياً والدراجة الكهربائية 30 دقيقة ايضاً 3 مرات اسبوعياً.





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