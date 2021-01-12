مشروبات تخسيس شتوية لتنحيف الخصر والأرداف

بيروت - نادين محمد - تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة الدهون وخاصة دهون منطقة الارداف ويرجع السبب الى تناول الأطعمة الغنية بالدهون و الوجبات السريعة والمشروبات الغازية مع عدم ممارسة الرياضة والحركة المستمرة بالإضافة إلى وجود العامل الوراثي .

جربي هذه المشروبات للتخسيس لحرق دهون البطن والارداف في آن معاً:



1) القرفة والكاكاو :



المكونات :

2 كوب من الحليب.

ملعقة صغيره من الكاكاو البودر.

3 ملعقة كبيره من السكر.

3 ملعقة كبيره من الشكولاتة المبشورة.

1/2عود من القرفة .

طريقة التحضير:

. نخلط المكونات مع بعض جيداً ماعدا القرفة ثم ترفع على النار لنضيف بعضها عود القرفة .

.يصب الخليط ساخن ويشرب .

2) الزنجبيل والنعناع:



المكونات:

ملعقة صغيرة من الزنجبيل .

اوراق النعناع الطازجة .

ليمونة .

طريقة التحضير:

. نغلي المياه ثم نصفيها على المكونات هذه ونتركها لمده ساعتين.

. يتم تناول المشروب مرتين يومياً .

3) الكمون والليمون:



المكونات:

1/2 ملعقة صغيرة من بذور الكمون .

ماء.

ليمونة .

طريقة التحضير:

. نضع الماء على النار ليغلي ثم نضع الكمون.

. بعد رفع المزيج من على النار نقوم بتقطيع الليمون.

. نترك المزيج لمده 12 ساعة ثم يصفى ويشرب .

4) المرمرية والبابونج :

المكونات:

2 ملعقة صغيرة شاي اخضر .

2 ملعقة صغيرة مرمرية .

2 ملعقة صغيرة بابونج .

2 ملعقة صغيرة قرفة .

طريقة التحضير:

. نقوم بنقع المكونات فى الماء مع وضعها على النار لتغلي.

. نصفى المشروب ويتم تناوله في الصباح قبل الفطار وفي المساء.

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