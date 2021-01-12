شكرا لقرائتكم خبر عن تيك توك تطرح أكثر مقاطع الفيديو والتحديات إبداعًا وتأثيرًا لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

استقبلت «تيك توك» خلال عام 2020 أعداد هائلة من المستخدمين الجدد بالإضافة إلى زيادة مشاركات مستخدميها الحاليين وانضمام العديد من المشاهير وصناع المحتوى، لتصبح تيك توك المنصة الأكثر تأثيرا من خلال محتوى غني ومتنوع ونقطة انطلاق للعديد من التحديات والأغنيات والمحتوى التعليمي والفني، بالإضافة إلى دعمه الكبير للمواهب المتواجدة عليه من خلال إطلاق تحديات وهاشتاجات وأدوات تساهم في رواج المحتوى ومشاهدته من قبل أكبر عدد من الجماهير.

واحتفالا بمرور عام 2020 وما شهده من فرص وتحديات، أطلقت تيك توك لأول مرة ملخصا سنويا وذلك حتى يتمكن كل مستخدم من استرجاع أفضل اللحظات التي استمتع بها على تيك توك ومشاهدة مجموعة من مقاطعهم المفضلة خلال العام. كما تعرض الخاصية أيضا أفضل مقاطع المحتوى وفقا لما شاهده المستخدم كثيرًا، والموضوعات المفضلة، كما يتم احتساب عدد المرات التي قام المستخدم فيها بالتعليق ومشاركة مقاطع الفيديو. وبمجرد تنزيل أحدث إصدار من التطبيق، سيجد المستخدم خاصية «عام على تيك توك» من خلال الرمز الملحق في موجز «من أجلك» أو اللافتة المخصصة في صفحة Discover.

قال هاني كامل مدير عمليات المحتوى في تيك توك شمال أفريقيا: «بينما كان يمر العالم بموجة من التغيير خلال 2020، شيء واحد فقط لم يتغير، وهو مجتمع تيك توك. لقد بنينا معا إحساسًا عميقًا بالمجتمع والتواصل الحقيقي على الرغم من أننا قضينا معظم العام منفصلين جسديًا عن الأهل والأصدقاء. وشاركنا الضحكات والدموع، واحتفلنا بأفضل لحظات العام مع المستخدمين. فتيك توك هو مكان يجمع الناس معًا من أجل تلك اللحظات التي لا تنسى من الفرح والإلهام. لذلك، ندعو المستخدمين لاستعادة تلك اللحظات، من خلال»عام على تيك توك«.

أما بالنسبة للمستخدمين الجدد على تيك توك، فتشمل قائمتهم بالخاصية الجديدة مقاطع فيديو أخرى من قائمة «أفضل 100» بدلاً من قائمة «عام على تيك توك» وتشمل هذه القائمة العديد من القوائم التي حازت على أعلى نسب المشاهدة، مثل أكثر مقاطع الفيديو انتشارًا، وأفضل الميمات وأكثر التحديات انتشارا. كما تضم قائمة بالنجوم الصاعدة والمبدعون الأكثر تأثيرًا، وكبار المشاهير. هذا بالإضافة إلى قائمة أفضل الأغاني، وأهم وصفات الطعام وأكثر فيديوهات الموضة والجمال انتشارا.

وبرغم ما واجهته تيك توك من تحديات دولية أو محلية إلا أن المنصة استطاعت أيضا تحقيق دورها المجتمعي وذلك بعدد كبير من المبادرات والبرامج التوعوية والعلمية.

فمع بداية انتشار فيروس الكورونا، أطلقت تيك توك حملات التوعية بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالتباعد الاجتماعي مثل حملة معا ضد الكورونا التي وصلت المشاركات خلالها على التطبيق إلى أكثر من 867 متابع ومشارك على التطبيق، وحملة #Thankyouheroes لدعم الأطباء خلال الوباء، ذلك غير الحملات التي قامت بها تيك توك بالتعاون مع كبرى المؤسسات مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف والمفوضية السامية لشئون المجتمع، من أجل المساهمة في تنمية المجتمعات التي تعمل بها على مستوى المنطقة.

أما على صعيد الأمن والسلامة الرقمية اطلقت تيك توك هاشتاج #خليك_مسئول الذي حصد أكثر من 62 مليون متابع للتوعية بالاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى برنامج سفراء الأمان بالتعاون مع عدد من المشاهير لنشر التوعية اللازمة للسلوك المسؤول على الانترنت والالتزام بسلامة الأخرين على المنصة.

ولم يخل نشاط تيك توك من المبادرات التعليمية، فمن سلسلة “TikTalks” التي استضافت من خلالها نخبة من خبراء صناعة المحتوى ومختلف الصناعات الأخرى ناقشوا ن رحلتهم العملية وخبراتهم في مختلف المجالات. مرورا ب#تعلم_على_تيك_توك learnontiktok# بمشاركة أكثر من 100 من صانعي المحتوى في المجالات التعليمية المختلفة تشمل الطب والهندسة والرياضيات والفيزياء والتكنولوجيا وعلم النفس، وحتى الموسيقى، والذي حقق مشاهدات تجاوزت 2 مليار مشاهدة في الوطن العربي والشرق الأوسط.