شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم من الملياردير ماسك... تطبيق سيجنال Signal رقم 1 في متجر تطبيقات أبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد إعلان واتساب «WhatsApp» عن سياسة خصوصية جديدة أكثر ملاءمةً لفيسبوك، اقترح الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك استخدام خدمة مراسلة مشفرة وأكثر أمانًا.

ووفقا لموقع تققيم الإعلام الرقمي«ماشابل» جاءت تغريدة ماسك في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي بكلمتين فقط: «استخدم سيجنال Signal». وأشعل ذلك عاصفة تنزيل لبديل واتساب.

ولاحظ المستخدمون القدامى، ظهور المزيد من الإشعارات حول انضمام مستخدمين جدد إلى تطبيق المراسلة، مع العديد من التنزيلات الجديدة.

وأظهرت البيانات من شركة Apptopia لتحليلات التطبيقات أنه في يوم الخميس وحده، بعد التغريدة، كان هناك 63345 تنزيلًا لتطبيق سيجنال حول العالم. وفي اليوم السابق، كان هناك 45086 تنزيلًا، على كل من أجهزة آي أو إس«iOS» وأندرويد «Android».

وفي اليوم التالي لتغريدة ماسك، حقق تطبيق سيجنال عددًا قياسيًا من التنزيلات حوالي 90000. وقبل ذلك، كان أعلى يوم تنزيل لتطبيق سيجنال هو الأول من يونيو، وسط احتجاجات حركة حياة السود مهمة «Black Lives Matter».

ووصل تطبيق سيجنال إلى التطبيق الأول في متجر التطبيقات لأجهزة أبل iOS. وبالنسبة لمستخدمي أندرويد احتل المرتبة السابعة بشكل عام، وهي أيضًا أعلى نسبة على الإطلاق لمتجر Google Play.

وسيجنال، هو تطبيق للاتصال المشفر لنظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس، ويستخدم التطبيق الإنترنت لإرسال رسائل فردية أو جماعية، ويمكن أن تتضمن هذه الرسائل ملفات وملاحظات صوتية وصور ومقاطع فيديو، كما يستخدم لإجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوتية.