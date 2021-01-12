شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تؤكد فعالية وأمان لقاح "سبوتنيكv "الروسى المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مختبرات دكتور ريدي الهندية بحيدر آباد أن مجلس مراقبة البيانات والسلامة المستقل (DSMB) قد راجع بيانات السلامة من المرحلة الثانية من التجربة السريرية للقاح سبوتنيك Sputnik V ، واثبت أنه آمن، خلال التجارب السريرية بالهند، ويجرى حاليا إجراء التجارب السريرية للقاح أيضًا في الإمارات العربية المتحدة، ومصر.

أُجريت دراسة المرحلة الثانية من لقاح سبوتنيك Sputnik V على 100 شخص كجزء من الدراسة العشوائية، موضحا أن الدراسة أثبتت سلامة اللقاح، تم تقديم بيانات السلامة إلى المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) للمراجعة والموافقة على مواصلة المرحلة 3 من التجارب السريرية.

ووفقا لما ذكرته شبكة تايمزناو نيوز TimesNowNews أن التجربة السريرية الهندية التي يجريها الدكتور ريدي بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي RDIF.

وأضاف الموقع، إن الدراسة تعتبر الجسر إلى دراسة المرحلة 3 العالمية الأكبر على 31 ألف شخص، أظهرت دراسة المرحلة الثانية في الهند صورة أمان جيدة جدًا، موضحا أن هذا يعزز ثقتنا في سلامة لقاح سبوتنيك الروسى Sputnik V ، الذى تم اعطائه الآن لأكثر من مليون شخص في روسيا وأكثر من 300 ألف شخص في الأرجنتين.

قال جي في براساد، الرئيس المشارك والعضو المنتدب لمختبرات الدكتور ريدي، إننا نعمل عن كثب من أجل التعجيل بإطلاق لقاح سبوتنيك Sputnik V الروسى في الهند.

وقال الموقع، إن بيانات السلامة من المرحلة الثانية من التجربة السريرية من الهند إيجابية للغاية، وتؤكد ملف أمان سبوتنيك Sputnik V في الأسواق الدولية.

وأضاف كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن لقاح سبوتنيك Sputnik V ، يظهر باستمرار أمانًا وفعالية عالية في التجارب السريرية الدولية لأنه يعتمد على منصة آمنة لمكافحة الفيروسات البشرية، يتم إجراء التجارب السريرية بواسطة JSS Medical Research كشريك البحث السريري في الهند.

في سبتمبر 2020، دخل الدكتور ريدي وصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) في شراكة لإجراء التجارب السريرية للقاح سبوتنيك Sputnik V وحقوق التوزيع في الهند، تم تسجيل لقاح سبوتنيك لفيروس كورونا Sputnik V الذي طوره معهد Gamaleya القومي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة من قبل وزارة الصحة الروسية ، وأصبح أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا استنادًا إلى منصة ناقلات الفيروس الغدي البشري.

وقال الموقع، إنه يتم تصنيفه حاليًا بين أفضل 10 لقاحات مرشحة تقترب من نهاية التجارب السريرية وبدء الإنتاج الضخم في قائمة منظمة الصحة العالمية (WHO)، تم تأكيد فعالية اللقاح بنسبة 91.4 % بناءً على تحليل البيانات في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية في روسيا.

حاليًا، تجري التجارب السريرية للقاح أيضًا في الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وفنزويلا، وبيلاروسيان بينما تم تسجيله في الجزائر والأرجنتين وبيلاروسيا وبوليفيا وصربيا للتلقيح.