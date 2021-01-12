شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار مشروبات قهوة وشاي غنية ببكتيريا "بروبيوتيك" الصديقة للأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر باحثون من جامعة سنغافورة الوطنية مشروبات قهوة وشاي مليئة بببكتريا البروبيوتيك الحية الصديقة للأمعاء، وأكد الباحثون أن المشروبات ذات مذاق رائع، ويمكن تخزينها في الثلاجة أو في درجة حرارة الغرفة لأكثر من 14 أسبوعًا دون تأثير على فوائدها.

وبحسب موقع "ميديكال" فإن الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك التقليدية مثل الزبادي والحليب الرايب هي منتجات قائمة على منتجات الألبان، لكن أدى الارتفاع في الاتجاه للنظام الغذائي النباتي، إلى جانب المشكلات الصحية الشائعة مثل عدم تحمل اللاكتوز، وارتفاع الكوليسترول، والحساسية لبروتينات الألبان، إلى تحفيز الاتجاه في الأطعمة والمشروبات غير الحيوانية والتي لا تحتوى على البكتيريا الصديقة للأمعاء.

وابتكر الباحثون مجموعة جديدة من مشروبات الشاي والقهوة باستخدام عملية التخمير لأنها تنتج مركبات صحية تعمل على تحسين هضم العناصر الغذائية مع الحفاظ على الفوائد الصحية المرتبطة بالقهوة والشاي.

ولإعداد شاي البروبيوتيك الجديد، أضافت السيدة وانج روي، طالبة الدكتوراه من NUS Food Science and Technology ، المغذيات إلى منقوع الشاي، تليها مجموعة مختارة بعناية من البروبيوتيك المحدد يُترك خليط الشاي لمدة يومين، وبعد ذلك يصبح جاهزًا للشرب.

وقالت وانج: "مذاق شاي البروبيوتيك مثل شاي الفواكه قليل الحموضة، ومذاق الفم مشابه للشاي الأصلي يمكن للشاربين إضافة المحليات والحليب ، أو الكريمة ، بناءً على تفضيلاتهم".

تم ربط العديد من الفوائد الصحية للشاي، مثل خصائصه المضادة للأكسدة أو المضادة للالتهابات، باحتوائه على جزيئات "البوليفينول". باستخدام عملية التخمير الحاصلة على براءة اختراع ، يتم الاحتفاظ بمحتويات البوليفينول من الشاي ، ويتم إنتاج عامل إضافي مضاد للبكتيريا - فينيلاكتات يحتوي المشروب أيضًا على البروبيوتيكات الحية التي تعزز صحة الأمعاء.

وابتكرت السيدة تشان عدة نماذج أولية من قهوة البروبيوتيك ، وتختلف النكهة بين كل واحدة ، لكنها تحتفظ جميعها بمذاق القهوة المميز.

وأوضحت أن "بعض أنواع القهوة التي تحتوي على البروبيوتيك تعطي حموضة متوازنة، وبعضها يعطي نكهات أفضل، وبعضها يحتوي على نكهات مدخنة أعمق ، ويمكن للبعض الآخر الاحتفاظ بنكهة القهوة بشكل أفضل بعد تخزينها لفترة طويلة."