توزيع الجرعات الأولى من لقاح "موديرنا" في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توزع ألمانيا الجرعات الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "موديرنا"، الثلاثاء، بعد أسبوعين من بدء التطعيم بلقاح فايزر.

وستتسلم ألمانيا نحو مليوني جرعة من لقاح "موديرنا" بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري ونحو 50 مليون جرعة بحلول نهاية العام، حسبما أفاد وزير الصحة ينس شبان.



وقال توماس ميرتنز، رئيس لجنة اللقاحات الألمانية إن كلا اللقاحين "متكافئان في الفاعلية والأمان".

ويحتاج متلقو اللقاحين إلى جرعتين يفصل بينهما فترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

ولن يتاح لمتلقي اللقاحات الخيار بين "موديرنا" أو "فايزر".

وتلقى أكثر من 600 ألف شخص الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 في ألمانيا منذ بداية حملة التلقيح، بحسب معهد روبرت كوخ للسيطرة على الأمراض.