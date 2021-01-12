أعراض كورونا.. شفاء مؤجل لـ 6 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت دراسة إن حوالي 75% من المرضى الذين يخضعون للعلاج من فيروس كورونا بالمستشفيات، يعانون من عرض واحد حتى بعد 6 أشهر من تعافيهم.

ونقل موقع "العربية" عن مجلة لانسيت الطبية، ملامح الدراسة حيث قال العلماء إن هذا الواقع يبرز الحاجة إلى مزيد من التحقيق في آثار الفيروس التاجي المستمرة، ويعد البحث، الذي شارك فيه مئات المرضى في مدينة ووهان الصينية، من بين القلائل الذين تتبعوا الأعراض طويلة المدى لعدوى فيروس "كوفيد- 19".

وقال الموقع إن الباحثين وجدوا أن التعب أو تراجع قوة العضلات كانا أكثر الأعراض شيوعًا، بينما أبلغ أشخاص عن صعوبات في النوم، وسلّط البحث الضوء على الحاجة إلى رعاية مستمرة للمرضى بعد خروجهم من المستشفى، وخاصة أولئك الذين أصيبوا بعدوى شديدة.

وتضمنت الدراسة الجديدة 1733 خضعوا للعلاج بعد إصابتهم بفيروس كورونا في مستشفى جينينتان بمدينة ووهان، بين يناير ومايو، من العام الماضي، وتمت زيارة المرضى، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 57 عامًا، بين يونيو وسبتمبر، وأجابوا عن أسئلة حول أعراضهم ونوعية الحياة المتعلقة بالصحة.



ووجدت الدراسة أن 76 في المائة من المرضى الذين شاركوا في المتابعة (1265 من 1655) قالوا إنهم لا يزالون يعانون من الأعراض، وتم الإبلاغ عن التعب أو ضعف العضلات بنسبة 63 في المائة، بينما قال 26 في المائة إنهم يعانون من مشاكل في النوم.

إلى ذلك، نبهت منظمة الصحة العالمية، إلى أن المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا لن تتأمن هذا العام رغم بدء توزيع اللقاحات في بلدان عدة.

وقالت المسؤولة العلمية في المنظمة سمية سواميناثان من جنيف "لن نبلغ المناعة الجماعية في 2021".

وشددت على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الحماية مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي ووضع الكمامة للسيطرة على الوباء.

وأشادت سواميناثان "بالتقدم الكبير" الذي أحرزه العلماء الذين نجحوا في تطوير ليس واحدًا بل عدة لقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس جديد تمامًا في أقل من عام.

لكنها شددت على أن طرح اللقاحات على العامة "يستغرق بعض الوقت". وأشارت إلى أن "توسيع نطاق إنتاج الجرعات يستغرق وقتًا ليس فقط بالملايين ولكن هنا نتحدث عن مليارات" ، داعية الناس إلى "التحلي بالصبر قليلاً".

وشددت سواميناثان على أن "اللقاحات ستصل في نهاية المطاف، ستنقل إلى جميع البلدان".

وتداركت "لكن في غضون ذلك، يجب ألا ننسى أن هناك إجراءات ناجعة".

وأشارت إلى أنه ستكون هناك حاجة لمواصلة اتخاذ تدابير الصحة العامة وتلك الاجتماعية التي تهدف إلى وقف انتقال العدوى "لبقية هذا العام على الأقل".