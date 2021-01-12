شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع من التمارين تساعد على تخفيف التوتر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر التمرين أثناء استراحة الغداء عادة غريبة، خاصة أن الشائع فى مجتمعاتنا أنه لا يجب ممارسة الرياضة على معدة فارغة فقط، لكن الدراسة التى نشرتها شبكة تايمز ناو الهندية timesnownews ذكرت أنته يمكن أن تأتي ممارسة الرياضة أثناء وقت الغداء بمجموعة من الفوائد الصحية ومن أهمها: التخفيف من التوتر، والمزيد من الطاقة، كما أن ممارسة بعض التمارين فى ذلك التوقيت تساعدك على البقاء بصحة جيدة.

المشي هو أحد أكثر أشكال التمارين التي لا تحظى بالتقدير في العالم، للمشي فوائد صحية هائلة للعقل والقلب والوزن، يمكن دمج المشي بعد الغداء في روتينك، تأكد من أنك لا تمشي بسرعة كبيرة في البداية ولكن يمكن أن تمشى جولة ببطء وجولتين من المشي السريع نحو النهاية.



رياضة المشى

ملاكمة

الملاكمة طريقة رائعة للتخلص من التوتر، وهى رياضة عنيفة، لا تتطلب الكثير من الحركة من ناحية الجسد ماعدا الذراعين واليدين.

تساعد الملاكمة على حرق السعرات الحرارية والبقاء بصحة جيدة، لذلك قم بتضمين جلسة الملاكمة في روتين وقت الغداء الخاص بك لتكون لائقًا وصحيًا وخاليًا من الإجهاد.



ملاكمة

اليوجا

تعتبر اليوجا تمرينا رائعا لممارسته في أي وقت من اليوم فهى رياضة عملية وروحية معا. ومع ذلك، ورغم ذلك اعتبر الخبراء أنه يجب عليك إضافة اليوجا إلى نظامك الغذائي لأنها يمكن أن تساعد في الهضم أيضا.



اليوجا

تدريب القوة

تتطلب تمارين القوة رفع الأثقال أو أداء التمارين التي تساعد على تحسين كتلة العضلات، تساعدك هذه التمارين أيضًا على حرق السعرات الحرارية، حتى عندما تصبح ثابتا بعد أدائها، وبالتالي، فهي إضافة رائعة لجلسات تمرين الغداء.



تدريب القوة

تمارين العينين

يمكن أن يتعب جسمك كثيرا بحلول وقت الغداء حيث تجلس على مكتبك وتعمل دون توقف وتحدق في الكمبيوتر المحمول، مجرد الوقوف وتمديد جسمك قليلاً يمكن أن يساعد في تعزيز الصحة، وكذلك مستويات الطاقة، امنح عينيك قسطًا من الراحة أيضًا عن طريق القيام ببعض تمارين العين.