شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. إزاى تعرف إصابتك بالتهاب الدماغ؟ وكيف تفرق بينه وبين الأنفلونزا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الدماغ هو التهاب فى أنسجة المخ تسببه فى الغالب عدوى فيروسية، وفى بعض الحالات يُشكل التهاب الدماغ خطرًا على حياة المصاب به، لذلك يجب زيارة الطبيب لتشخيص المرض والحصول على العلاج المناسب للتعافى منه، وفقًا لما ذكره موقع "May Clinic".

ما هى أنواع التهاب الدماغ؟

1- التهاب الدماغ الأولى: يحدث نتيجة الإصابة الفيروسية أو إعادة تنشيط فيروس لمرض سابق، وقد تتركز العدوى فى منطقة واحدة أو تنتشر.

2- التهاب الدماغ الثانوي: يحدث نتيجة خلل فى جهاز المناعة، بدلاً من أن تهاجم المناعة الخلايا التى تتسبب فى عدوى بمناطق أخرى بالجسم، تهاجم أيضًا الخلايا السليمة فى المخ عن طريق الخطأ ما يتسبب فى حدوث التهاب الدماغ الثانوى.

كيف تفرق بين أعراض التهاب الدماغ والأنفلونزا؟

تتشابه أعراض التهاب الدماغ مع الأنفلونزا فى كثير من الأحيان، مثل الحُمى والصداع وآلام بالمفاصل والعضلات والإرهاق، ولكن هناك أعراض أكثر حدة لالتهاب الدماغ مثل النوبات المرضية وحدوث تشويش بالتفكير أو مشاكل فى الحركة أو الحواس مثل البصر أو السمع، فقدان الإحساس أو الشلل فى مناطق معينة من الوجه أو الجسم، فقدان الوعى بما فى ذلك حدوث غيبوبة.

ما هى الفيروسات التى تسبب الإصابة بالتهاب الدماغ؟

- فيروس الهربس البسيط

- الفيروسات المعوية، مثل فيروس شلل الأطفال.

- الفيروسات التى ينقلها البعوض.

- الفيروسات التي ينقلها القُراد.

- فيروس داء الكلب، الذى ينتقل من خلال عضة حيوان مصاب بالتهاب الدماغ.

ما هى العوامل التى تؤدى لخطر الإصابة بالدماغ؟

- العمر: حيث أن افصابة بالتهاب الدماغ يكون أكثر خطورة فى مراحل عمرية معينة خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال.

- ضعف جهاز المناعة: حيث إن الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أكثر عُرضة للإصابة بالتهاب الدماغ.

- هناك مناطق جغرافية معينة والتى ينتشر بها البعوض والقراد على وجه التحديد تزيد فيها نسبة المصابين بمرض التهاب الدماغ.

ما هى طرق الوقاية من الإصابة بمرض التهاب الدماغ؟

- اتباع عادات صحية جيدة مثل تكرار غسل اليدين بالماء والصابون وبدقة، خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الوجبات وبعدها.

- عدم مشاركة أدوات الطعام والشراب مع الآخرين.

- الالتزام بأخذ اللقاحات الموصى بها خاصة فى حالة السفر لأى مكان.