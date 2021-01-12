شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنماط غذائية تحافظ على الصحة العقلية وتعالج الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه العالم هذا العام 2021 إلى تغيير الأنماط الغذائية لمواجهة الأمراض والأوبئة التى انتشرت بشكل مخيف فى العام الماضى خاصة فيروس كورونا الذى راح ضحيته الملايين من الأشخاص حول العالم، ومن بينها أطعمة تحافظ على الصحة العقلية وتعالج الاكتئاب وتبقيك سعيدا فى العام الجديد دون الحاجة للجلوس على الشازلونج فى عيادة الطبيب النفسى، وفقًا لموقع " onlymyhealth".

1- النظام الغذائى "ساتفيك"

يشتمل نظام ساتفيك الغذائى على الأطعمة الطازجة والموسمية والمغذية والخفيفة، مثل الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة وعصائر الفاكهة الطازجة والبقوليات والمكسرات والبذور والعسل وشاي الأعشاب، حيث يساعد هذا النظام فى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكر والسرطان.

2- أطعمة تُعزز المناعة

يركز معظم الناس الآن على تناول أطعمة تعزز مناعة الجسم لمكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة، مثل الثوم والأطعمة الحمضية والخضروات خاصة ذات الورق الأخضر مثل السابنخ والبروكلى وغيرها.

3- أطعمة تعمل على تحسين الصحة العقلية

أصبح تناول أطعمة تعمل على تحسين الصحة العقلية مهما جدا فى عام 2021 لعلاج أمراض مثل الاكتئاب والتوتر والقلق بشكل فعال، مثل الأطعمة التى تحتوى على مضادات الأكسدة وفيتامين ب والمعادن مثل الزنك والماغنيسيوم والألياف والدهون الصحية.

4- الأطعمة الصديقة للبيئة

يتجه بعض الناس للتركيز على الأطعمة المفيدة الصديقة للبيئة لتحسين صحتهم فى ظل تفشى الأمراض، والتخلى عن الأطعمة التى تحتوى على مواد كربونية وكذلك قلة استهلاك الأطعمة غير النباتية مثل اللحوم الحمراء.

الأسماك الزيتية (مثل سمك السلمون والأنشوجة والسردين): جميع هذه الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهو نوع من الدهون ثبت أنه يقلل من شدة أعراض الاكتئاب عن طريق تقليل الالتهاب.