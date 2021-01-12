كورونا حول العالم.. الوفيات تقترب من مليونين وماليزيا تعلن الطوارئ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 91 مليونا و319 ألفا و654 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و952 ألفا و979 وفاة، حتى الثلاثاء.



وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 65 مليونا و316 ألفا و716 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

الصين تسجل 55 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إنها سجلت 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 103 حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 40 من بين 42 إصابة محلية كانت في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين ويواجه تفشيا للإصابات.

وأضافت أنها سجلت 81 إصابة جديدة بدون أعراض ارتفاعا من 76 في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.





ارتفاع إصابات كوريا الجنوبية إلى 69 ألفا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، تسجيل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد المصابين في البلاد يرتفع بذلك إلى 69 ألفا و561 مصابا.

وسجلت البلاد 25 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك إلى 1165 وفاة.





ملك ماليزيا يعلن حالة الطوارئ

أعلن ملك ماليزيا السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، الثلاثاء، حالة الطوارئ في سائر أنحاء المملكة لمكافحة جائحة كوفيد-19 التي يهدّد تفشّيها بانهيار النظام الصحي في البلاد.

وقال الديوان الملكي في بيان إنّ السلطان "يرى أنّ تفشّي كوفيد-19 في البلاد يمرّ بمرحلة حرجة للغاية وأنّ هناك حاجة لحالة الطوارئ".

وكان رئيس الوزراء محيي الدين ياسين طلب من الملك خلال اجتماع الإثنين فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وأوضح الديوان الملكي في بيانه أنّ حالة الطوارئ تسري حتى الأول من أغسطس/ آب لكن يمكن رفعها قبل ذلك التاريخ إذا ما تباطأت وتيرة انتشار الفيروس.





961 إصابة جديدة في مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، 961 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة مقارنة مع 993 إصابة و55 وفاة، الأحد.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 150753 حالة من ضمنهم 119212 حالة تم شفاؤها، و8249 حالة وفاة".



