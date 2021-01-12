متلازمة شوغرن.. الأسباب والأعراض والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الإصابة بالجفاف بالعين واللعاب، قد تدل هذا على الإصابة بمتلازمة شوغرن والتي نتعرف على أسبابها وأعرضها وطرق العلاج في التقرير التالي.

متلازمة شوغرن هي أحد أمراض الجهاز المناعي الذاتية، التي تهاجم خلايا الجسم عن طريق انتقال بعض خلايا الدم البيضاء إلى الغدد الدمعية واللعابية، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج اللعاب والدموع، ومن الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بجفاف العين والفم والجهاز التنفسي العلوي والجلد.

وعادة ما ترتبط متلازمة شوغرن باضطرابات المناعة الذاتية الأخرى ومنها التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب القنوات الصفراوية، ولهذا إليكم أعراض وأسباب متلازمة شوغرن وعلاجها.

أعراض متلازمة شوغرن





جفاف الفم.

وجود حكة في العين، وعدم القدرة على إنتاج الدموع.

التغير في حاستي الشم والتذوق.

وجود طفح جلدي وحساسية، وخاصة عند التعرض إلى الأشعة الفوق بنفسجية.

وجود سعال جاف.

ضيق في التنفس.

الشعور بالوهن والتعب.

الصعوبة في التركيز.

الإصابة بصداع الرأس.

الألم والتورم في المفاصل.

الإحساس بالحرقة في المعدة والصدر.

الشعور بالوخز في بعض مناطق الجسم.

جفاف المهبل عند النساء.

أسباب متلازمة شوغرن





مهاجمة الجهاز المناعي لخلايا وأنسجة الجسم عن طريق الخطأ، حيث تتسرب كريات الدم البيضاء بالغدد التي تنتج السوائل ومنها الغدد الدمعية والغدد اللعابية والتي تؤثر عليها فيما بعد، ولكن تعتبر الأسباب المؤدية إلى ذلك غير معروفة حتى الآن للعلماء، وما زالت الأبحاث قائمة، وقد ذكر موقع "webmd" أن هناك بعض العوامل التي تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة شوغرن وهي:

عادة ما تصيب الأشخاص التي تزيد أعمارهم عن 40 عام، بالرغم من أنه أيضا قد يصيب الأطفال والشباب ولكن بنسبة أقل.

النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة شوغرن.

الملاحظ أيضا أن من يعانون من مشكلات المناعة الذاتية الأخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئية، قد يتعرضون للإصابة بالمتلازمة.

علاج مرض متلازمة شوغرن



