شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف 6 أنواع من مقدمات مرض السكرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية ألمانية أجريت بالمركز الألماني لأبحاث مرض السكرى ونُشرت في مجلة Nature Medicine عن 6 أنواع فرعية مختلفة من مقدمات السكرى، حيث يعاني الأشخاص المصابون بمقدمات السكري من ارتفاع مستوى السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، وفي بعض الأحيان ولكنهم لا يصابون دائما بداء السكري من النوع 2، حيث ستمكن نتائج هذه الدراسة الأطباء من إدارة هذا الخطر بشكل أفضل وفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية.



انواع مرض السكر

في تحليل ودراسة استمرت 25 عامًا من البيانات أجريت على 899 فردًا، تمكن الباحثون من تصنيف هذه الأنواع الفرعية الستة من خلال سلسلة من المؤشرات الحيوية المشتركة ، بما في ذلك مستويات الجلوكوز ودهون الكبد وتوزيع الدهون في الجسم ومستويات الدهون في الدم والمخاطر الجينية.

وقال الباحث الطبي هانز أولريش هارينج من المركز الألماني لأبحاث مرض السكري "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري، لم يكن من الممكن حتى الآن التنبؤ بما إذا كانوا سيصابون بمرض السكري ويكونون عرضة لخطر حدوث مضاعفات خطيرة مثل الفشل الكلوي، أو ما إذا كان لديهم شكل غير ضار مع مستويات جلوكوز في الدم أعلى قليلاً ولكن دون مخاطر كبيرة " .

وأضاف أن المجموعات 1 و 2 و 4 التى تعانى خطرًا منخفضًا لمرض السكري تشمل المشاركين الذين لا يعانون من زيادة الوزن، أو الذين يعانون من زيادة الوزن ولكن لديهم أمراض أخرى، ترتبط المجموعات 3 و 5 و 6 بزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري والأمراض الثانوية.

أما المجموعة 3 فتنتج القليل جدًا من الأنسولين بشكل طبيعي ، بالإضافة إلى إظهار المؤشرات الحيوية الأخرى مثل سماكة الطبقة الداخلية الأعلى في الشرايين تتضمن المجموعة 5 الأشخاص الأكثر مقاومة لتأثيرات الأنسولين وأيضًا بكميات أعلى من دهون الكبد.

أما من أجريت عليهم تجارب المجموعة 6 فلديهم مستويات أعلى من أنواع معينة من الدهون في الجسم (في حين أن هؤلاء الأفراد لديهم مخاطر أقل للإصابة بمرض السكري مقارنة بالمجموعتين 3 و 5 ، إلا أن هناك مخاطر أعلى للوفاة وفرصة أكبر للإصابة بخلل في وظائف الكلى في هذه المجموعة.

وقال روبرت واجنر ، أخصائي مرض السكري من "هناك أيضًا أنواع مختلفة من الأمراض في المرحلة الأولية من مرض السكري، والتي تختلف في مستويات الجلوكوز في الدم، وعمل الأنسولين وإفراز الأنسولين، وتوزيع الدهون في الجسم، ودهون الكبد، والمخاطر الوراثية." .

وأكدت الدراسة أنه مع ارتفاع عدد المصابين بمرض السكري قد يصل عدد المصابين بالسكري من النوع 2 في جميع أنحاء العالم إلى 700 مليون بحلول عام 2045 والحالة التي تسبب بالفعل ملايين الوفيات سنويًا.