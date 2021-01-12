شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال يحير الأمهات…كيف أتعامل مع طفلي في مرحلة التسنين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ابنى بيسنن ومش عارفة أعمله إيه؟"، هو السؤال الذى تحتار فى إجاتبه الأمهات دائمًا حيث تعتبر مرحلة ظهور الأسنان عند الأطفال من أكثر المراحل الصعبة التى يمرون بها نظرًا للألم الشديد والبكاء الذى يصيب الطفل.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic كثيرًا ما يبدأ الأطفال في التسنين ببلوغهم فى عمر 6 أشهر تقريبًا، وعادةً ما يكون السِّنَّان السُّفليان الأماميان (القاطعتان المركزيتان السفليتان) هما أول ما يظهر من الأسنان ويتبعهما السِّنَّان الأماميان العلويان (القاطعتان المركزيتان العلويتان).

تشتمل علامات التسنين وأعراضه ما يلي:

1:سَيَلان اللعاب المفرط.

23:عضِّ الأجسام.

3:قرح اللثة أو إيلامها.

4:زيادة طفيفة في درجة الحرارة ولكن بدون الحُمَّى.

إذا كان طفلك يشعر بعدم الراحة، فضعي في الاعتبار هذه النصائح البسيطة:

1:دلِّكي لثة طفلكِ، استخدمي إصبعًا نظيفة أو شاشًا رطبًا لتدليك لثة طفلك. قد يقلِّل الضغط إحساس طفلك بالانزعاج.

2:حافظي على برودة اللثة يمكن استخدام ملعقة باردة أو حلقة تسنين مبرَّدة وليس مجمَّدة على لثة الطفل لتلطيفها، لتجنب التسوس لا تغمسي هذه العناصر في المواد السُّكَّرية.

3:جربي أحد العلاجات المتاحة دون وصفة طبية. إذا كان طفلك سريع الغضب على نحو خاص، ففكري في إعطائه أدوية الألم الخاصة بالرضع أو الأطفال .

ما العلاجات التي يجب أن أتجنبها؟

1:للحفاظ على سلامة طفلك، تجنَّبي استخدام أدوية التسنين التي تحتوي على البنزوكايين أو الليدوكايين. قد تكون مسكِّنات الألم هذه ضارة أو حتى قاتلة لطفلك.

2:قلادات أو أساور أو خلاخيل التسنين، تؤدِّي هذه العناصر إلى خطر الشَّرَق والاختناق وإصابة الفم والعَدوى.