شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع الدهون الغذائية المفيدة للصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت هيئة سلامة الأغذية والمعايير الهندية (FSSAI) النسبة المئوية لمحتوى الأحماض الدهنية غير المشبعة في الدهون والزيوت إلى 3٪ لعام 2021، وتهدف إلى خفضها إلى 2٪ بحلول عام 2022، هذا القرار الجديد الذي خفض الحد الأقصى لمستويات الدهون المتحولة في الأطعمة من خلال تعديل لوائح سلامة الأغذية، يعنى وجود أنواع من الدهون الغذائية المفيدة للصحة، وفقًا لشبكة تايمز ناو الهندية - timesnownews وهي:

الدهون المتحولة

الدهون المتحولة، أو الأحماض الدهنية غير المشبعة، هي شكل من أشكال الدهون غير المشبعة، تأتي في كل من الأشكال الطبيعية والاصطناعية.تزيد الدهون المتحولة من الكوليسترول الضار وتخفض من الكوليسترول الجيد ولها مخاطر على صحة القلب.



الدهون المتحولة

الدهون غير المشبعة الطبيعية

اللحوم والألبان من الحيوانات المجترة مثل الأبقار والأغنام والماعز، كما تتشكل الدهون المتحولة في المجترات بشكل طبيعي عندما تهضم البكتيريا في معدة هذه الحيوانات العشب، وتشير الدراسات إلى أن تناول هذه الدهون باعتدال لا يبدو ضارا، وأشهر دهون المجترات المتحولة هو حمض اللينوليك المترافق (CLA) ، الموجود في دهون الألبان، ويُعتقد أنه مفيد ويتم تسويقه كمكمل غذائي.



الدهون غير المشبعة الطبيعية

الدهون غير المشبعة الاصطناعية

هي الدهون المتحولة التي تشكل خطرا على صحة الفرد، كما تتشكل عندما يتم تغيير الزيوت النباتية كيميائيًا لتبقى صلبة في درجة حرارة الغرفة، مما يمنحها مدة صلاحية أطول بكثير ينتهي الأمر بالتسبب في زيادة كبيرة في الكوليسترول الضار (LDL) دون ارتفاع مقابل في الكوليسترول HDL (الجيد)، وفي الوقت نفسه ، تميل معظم الدهون الأخرى إلى زيادة كل من LDL و HDL النظام الغذائي الغني بالدهون المتحولة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ، القاتل الرئيسي للبالغين.



الدهون غير المشبعة الاصطناعية

نوعان رئيسيان من الكوليسترول:

البروتين الدهني منخفض الكثافة. يمكن أن يتراكم الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار في جدران الشرايين، مما يجعلها صلبة وضيقة، ربما سمعت عن هشاشة الشرايين أو اللويحات على الجدران الداخلية للشرايين، يسبب LDL هذا التراكم، بروتين دهنى عالى الكثافة يلتقط الكوليسترول الحميد أو "الجيد" الكوليسترول الزائد ويعيده إلى الكبد. يتم تكسيرها هناك وطرحها خارج الجسد.



الكوليسترول

حاول استخدام المزيد من الدهون الأحادية غير المشبعة في نظامك الغذائي، حيث توجد دهون في زيت الزيتون والفول السوداني وزيت الكانولا، إنه خيار صحي أكثر من الدهون المشبعة، كذلك تناول المكسرات والأسماك والأطعمة الأخرى التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية غير المشبعة وكلها خيارات جيدة للأطعمة التي تحتوي على دهون صحية.