شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات صحية تبقى جسدك رطبا على مدار اليوم.. منها الليمون وبذور الشيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الجسم إلى كمية كافية من الماء، خصوصا فى فصل الشتاء، حيث تعمل السوائل على غسل الأنظمة الداخلية للكلى وتنقية الدم من السموم التي جمعتها من كل خلية من خلايا الجسم، كما أن تدفق كمية كافية من الماء ضرورى للتخلص من الأملاح والفضلات الزائدة، وينصح خبراء الصحة العامة بالحفاظ على رطوبة الجسم، وهناك 5 مشروبات صحية يمكن أن تبقي جسدك رطبًا طوال اليوم في أي موسم، وفقًا لشبكة تايمز ناو الهندية - timesnownews وهي:

الليمون بالنعناع

يعتبر الليمون بالنعناع من أكثر المشروبات المرطبة،فاحرص على تناول عصير من الليمون، ممزوجا بـ (أوراق النعناع) و(أوراق الريحان) إذا أردت، ويمكنك تبريده أو وضعه في درجة حرارة الغرفة، هذا ليس مجرد ترطيب، بل هو أيضًا أفضل طريقة للحصول على جرعتك اليومية من فيتامين سي.



ماء الليمون

الحليب

إذا لم تكن قلقا جدا بشأن عدد السعرات الحرارية العالية، فإن الحليب عامل جيد لإعادة الترطيب وأيضا لمواجهة الجفاف أكثر من الماء، ويحتوي الحليب على مزيج طبيعي من الكربوهيدرات والبروتينات والصوديوم عالية الجودة التي تساعد جسمك على الاحتفاظ بالسوائل، إذا لم يكن لديك الكثير من المخاوف بشأن تناول السكر، فإن اللبن المخفوق والعصائر يعد خيارا أفضل.



الحليب

ماء جوز الهند

يعتبر ماء جوز الهند أفضل مشروب مرطب نظرا لقلة السعرات الحرارية وحاصل التغذية المرتفع، إنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالبوتاسيوم ومن المعروف أنه يتمتع بصفات ترطيب أفضل من الماء العادي، كما أنه ينشط الطبيعة مما يجعله بديلًا صحيًا للرياضات المعبأة أو مشروبات الطاقة.



ماء جوز الهند

شاي الأعشاب

شاى الأعشاب هو مشروب مصنوع خصيصا للشتاء، وهو مزيج رائع من المذاق اللذيذ والرائحة ويتضمن مجموعة من الفوائد الصحية، نظرا لوجود الزعفران، فهو بمثابة مشروب دافئ ويساعد على تحمل فصول الشتاء الباردة على مر العصور.

شاي الأعشاب

شرب بذورالشيا

أفضل طريقة للحصول على بذور الشيا هو نقعها في الماء وشربها، تمتص بذور ما يصل إلى 10 أضعاف وزنها في الماء، وتتضخم في غضون دقائق ويمكن استهلاكها بسهولة، وهى غنية بالبروتينات التي تسبب الشعور بالشبع وتحميك من الإفراط في تناول الطعام.