شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لحماية بشرتك من جفاف الشتاء.. منها الترطيب وتقشير البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض البشرة للعديد من المشاكل خلال فصل الشتاء وتتعلق بمشاكل الجفاف ونقص الرطوبة، لذا لابد أن ترطبى بشرتك بشكل صحيح وتوفرى لها الرطوبة التي تطلبها، حيث إن الطقس البارد قد يعرض جلدك للجفاف، ويترك بشرتك شاحبة، مع انخفاض درجة الحرارة، لذا من المهم تطوير روتين للعناية بالبشرة في الشتاء واتباعه بدقة، لذا نقدم خلال السطور التالية أبرز نصائح للحصول على بشرة متوهجة وصحية في الشتاء وفقًا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية - timesnownews وهي:

استخدام مرطب البشرة

يجب عليكِ التأكد من الحفاظ على رطوبة بشرتك في الشتاء طوال الوقت حتى لا يفقد الجلد ملسمه الطبيعي، يمكن إصلاح البشرة الجافة بسهولة عن طريق الترطيب المستمر باستخدام مرطب جيد، ويمكنك استخدام زيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الزيتون والعسل والحليب لتزويد بشرتك بالرطوبة التي تحتاجها.



مرطبا للبشرة

شرب الكثير من الماء

البقاء رطبًا في الشتاء مهم جدًا، رغم ذلك يميل البعض إلى شرب كميات أقل من الماء في موسم البرد، وهو ما يضر بجسمنا وبشرتنا، من الضروري إعادة شرب كمية كبيرة من الماء حتى في أيام الشتاء الباردة، حتى تظل البشرة رطبة وصحية وتتألقين بشكل دائم.



الماء

الماء الدافئ على بشرتك

يفضل دائمًا غسل وجهك وجسمك بالماء الفاتر في فصل الشتاء، حيث يجعل الماء البارد بشرتك أكثر جفافًا وتقشرا، بينما يرطب الماء الدافئ بشرتك ويجعلها فتبدو منتعشة.



الماء الدافئ على بشرتك

نظام غذائي سليم

من المهم تضمين نظامك الغذائي بعض الأطعمة والمشروبات التي تحافظ على بشرتك متوهجة وصحية في الشتاء، لذا استهلكى أطعمة مثل الجزر والسبانخ واللوز والشاي الأخضر والشمندر، لمنح بشرتك توهجًا طبيعيًا حتى في موسم البرد والجفاف.



نظام غذائي سليم

قشر بشرتك

قد يبدو تقشير بشرتك غريباً، لكنه أمر ضروريفى الشتاء، يزيل الخلايا الجافة والميتة ويساعد على تجديد خلايا جديدة، هناك عدد من المقشرات التي يمكنك استخدامها على البشرة مثل السكر والقهوة والجوز ودقيق الشوفان، وكذلك فرك بشرتك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل، مما يحافظ على بشرتك نظيفة ومتوهجة.