شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض استخدام المعينات السمعية لحالات ضعف السمع عند الأطفال ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة صادرة عن جامعة مانشستر البريطانية، أن استخدام المعينات السمعية لدى الأطفال انخفض فعليًا خلال الأشهر القليلة الأولى من الاستخدام، بسبب ببعض الآباء الذين يرون فائدة محدودة من استخدامها، وفقا لما نشر بموقع ميديكال برس medicalxpress.

وأكدت الدراسة أن المعينات السمعية التى تستخدم فى حالة ضعف السمع الحسى العصبى لدى الأطفال، توجد بها بعض المشاكل مثل ارتداد الصوت وتكراره وعدم عمل المعينات السمعية بشكل صحيح، مما يؤثر على المواظبة على استخدامها، كما يعتقد بعض الآباء أنها تشتيت الانتباه عن الحياة الأسرية، وعلى اندماج الطفل مع الأطفال الآخرين.

وأضافت الدراسة أنه عندما يتم تشخيص إصابة الرضيع بفقدان السمع، يجب على مقدمي الرعاية تلقي وفهم الكثير من المعلومات حول فقدان السمع، والمعينات السمعية ، وكيفية إدارتها وخدمات الدعم المتاحة.

وفى نفس سياق قالت الدكتورة سيارا كيلي، أخصائية علم النفس التنموي: "التدخل المبكر باستخدام أجهزة السمع أو غرسات القوقعة الصناعية ، يرتبط بنتائج أفضل للكلام واللغة ونتائج تعليمية أفضل على المدى الطويل مثل فهم القراءة للطفل ضعيف السمع".

وأضافت أن "الأطفال حديثى الولادة يستجيبون بسرعة للمسارات السمعية وفهم اللغة، لذا فإن أي انخفاض في استخدام المعينات السمعية - حتى لو كان جزئيًا فقط."