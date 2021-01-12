شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الصيام المتقطع يصيبك بالترهل ويؤثر على قلبك.. تعرف على أبرز المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر الصيام المتقطع كأحد الحميات الغذائية التي يتبعها الكثير من الأشخاص، لاسترداد رشاقتهم والحصول على قوام مثالى وخسر المزيد من الدهون، من خلال اتباع حمية قاسية تقوم على الصوم لساعات معينة خلال اليوم يرافقها نظام غذائى معين، إلا أن تقرير نشر على شبكة فوكس نيوز الأمريكية، يوضح المخاطر الناتجة عن اتباع حمية الصيام المتقطع.

حذر التقرير الذى اعتمد على آراء مجموعة من الخبراء من اتباع حمية الصيام المتقطع لخسارة الوزن، لما يسببه من مخاطر على الصحة العامة بعد أن تحول الى بدعة روج اليها المشاهير والأثرياء، نظرًا لأنه نظام غذائى قاسى يجعل الجسم يفقد العديد من المعادن والفيتامينات.

وأوضح أحد الخبراء أن نظام الصيام المتقطع هو إستراتيجية لفقدان الوزن والحفاظ عليه، من خلال تناول الطعام في أوقات معينة من اليوم، حيث كان النظام الغذائي الأكثر بحثًا على Google في عام 2019 والثاني الأكثر بحثًا بعد الكيتو في عام 2020

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ويعتمد على برنامج غذائى يعتمد على الصيام الدوري من خلال تناول وجبة واحدة فقط يوميًا، الأمر الذى يصيبك باضطراب في الشهية وتعرضك للترهل نتيجة فقدان الوزن دون ممارسة الرياضة، حيث يعتمد على تناول البروتنيات والخضراوات والمشويات، لأنه كان له تأثير سلبي على معدلات التركيز والانتباه لدى المتبعين هذه الحمية الصارمة، مع إصابة الكثرين بانخفاض معدل ضربات القلب بشكل مقلق .

وحذر التقرير من مخاطر الصيام المتقطع الذى يصيبك بمشاكل واضطرابات هضمية متنوعة، وزيادة الوزن الناتجة عن الإفراط في تناول الطعام خارج ساعات الصيام، فضلاً عن الشعور بالإرهاق والتعب العام كما قد يؤثر على مستويات الخصوبة عند النساء.