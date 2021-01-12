شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تقول الصحة العالمية ومراكز CDC الأمريكية عن أمان لقاح كورونا للحوامل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال هناك القليل من البيانات حول سلامة وأمان لقاح كورونا بالنسبة للنساء الحوامل، والذين لم يتم تضمينهم في التجارب السريرية، ولكن يرى العلماء هناك سبب للاعتقاد أن المخاطر منخفضة وفي الولايات المتحدة الأمريكية يجب على الحوامل المؤهلين للحصول على لقاح فيروس كورونا من العاملين في الرعاية الصحية ودور المسنين أن يقرروا ما إذا كانت فوائد اللقاح تفوق المخاطر غير المعروفة، وفي هذا التقرير جمعنا كل ما يجب معرفته عن سلامة اللقاحات للنساء الحوامل.

وعلى الرغم من أن الخبراء يقولون إن طريقة صنع اللقاح الأمريكي القائم على تقنية "MRNA" تشير إلى أنه آمن في تلك الفئة من السكان، بحسب ما نشر موقع "إنسايدر" الأمريكي، لكن المنظمات والهيئات الصحية دعت لاتخاذ القرار بشكل فردي بالنسبة للحوامل من ذوي الأولوية للحصول على اللقاح (العاملين في الرعاية الطبية ودور رعاية المسنين".

وقالت آشلي مكفارلاند، ممرضة مسجلة تبلغ من العمر 34 عامًا في بويز بولاية أيداهو الأمريكية، إنها لا تعرف كيفية مساعدة النساء الأخريات على اتخاذ القرار - وهو قرار سيتعين عليها ، بصفتها عاملة رعاية صحية تحاول الحمل، أن تتخذه قريبًا.

ولم يتم اختبار لقاحا Pfizer و Moderna ، المُصرح بهما الآن للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة ، على الحوامل لأن الباحثين يريدون أولاً معرفة كيف تعمل اللقاحات لدى الأشخاص الأصحاء وغير الحوامل عندها فقط يمكنهم تقديم توصيات حول ما إذا كان ينبغي تجربة لقاحات معينة بين الآباء الحوامل.

وقالت الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، على سبيل المثال: "لا ينبغي حجب اللقاحات عن الحوامل في المجموعات ذات الأولوية"، بينما تتفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، قائلة إن الحوامل المؤهلات "قد يخترن التطعيم".

منظمة الصحة العالمية هي الأكثر مقاومة ضد تطعيمات كورونا في الحوامل، لكنها تقدم تحذيرًا حاسمًا: "توصي منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام [لقاح Pfizer] أثناء الحمل"، كما جاء في إرشادات مؤقتة، "إلا إذا كانت فائدة التطعيم المرأة الحامل تفوق مخاطر اللقاح المحتملة "، كما هو الحال في العاملين في مجال الرعاية الصحية والذين يعانون من ظروف صحية أساسية.