شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التهاب الفم أكثر من أسبوعين قد يكون علامة على الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الفم أو الألم الذي قد يستمر لمدة أكثر من أسبوعين قد يكون مؤشراً خطيراً على إصابتك بسرطان في الفم، لذا يجب أن تحترس من أعراض سرطان الفم، وقال اختصاصي الأذن والأنف والحنجرة بمستشفيات "كليفيلاند كلينيك" بريان بوركى: "إننا نرى المرضى الذين أصيبوا بتهيج حول أسنانهم ينتهي بهم الأمر إلى سرطان اللسان، والذي ربما كان يزعجهم لمدة تصل إلى عام دون أن يدركوا ذلك".

ووفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك" عندما يتم اكتشاف هذه السرطانات مبكرًا، تكون قابلة للشفاء بدرجة عالية، لذا فإن الاكتشاف المبكر هو المفتاح للعلاج، ولكن يجب الانتباه للأعراض مبكراً.

أعراض سرطان الفم التى يجب عدم تجاهلها

من المهم عدم تجاهل هذه الأعراض، والتي قد تشير إلى وجود مشاكل طبية أو في حالات نادرة، سرطان الفم:

-انزعاج وألم في الفم.

-نزيف في الفم لا يلتئم ويستمر لأكثر من أسبوعين.

-تورم في الرقبة يستمر لأكثر من أسبوعين.

-منطقة في فمك يتغير لونها وتبقى على هذا النحو.

-كتلة أو سماكة في خدك لا تزول.

-خدر في لسانك أو في جزء آخر من فمك.

-الشعور المستمر بشيء عالق في حلقك أو تغير في صوتك يستمر لأكثر من أسبوعين.

وقال الدكتور بيركي "إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين ، فقم بفحصها من قبل طبيب أسنان، خاصة أن هذه الأعراض قد تصيبنا ونهملها على أنها مجرد أعراض مؤقتة."

ومن المهم إجراء فحوصات منتظمة لسرطان الفم لاكتشاف المشكلات في مراحلها الأولى، وتستغرق فحوصات سرطان الفم أقل من 10 دقائق سيقوم طبيبك أو طبيب الأسنان بإجراء فحص بصري والتحسس باللسان بحثًا عن لون غير طبيعي وآفات ثابتة.