شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم عن بعد» مكروه فى أكبر معقل للتكنولوجيا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بيان من جامعة كاليفورنيا، إن «التطورات البحثية القوية ولقاحات COVID-19 التي ستتوفر قريبًا للطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس» ستمكن الحرم الجامعي من الترحيب بالطلاب مرة أخرى مع البقاء «يقظين واتخاذ جميع تدابير الوقاية المطلوبة» .

أصدر المسؤولون الإعلان، الذي نشرته، الإثنين، صحيفة لوس أنجلوس تايمز، على أمل مساعدة الطلاب النظاميين البالغ عددهم 286000 طالبًا في التخطيط للعودة وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن الوباء.

كشفت الصحيفة، أن الجامعة عانت من خسائر مالية كبيرة عندما انتقلت إلى التعليم الافتراضي في مارس ٢٠٢٠، حيث خسرت مئات الملايين من الدولارات من عائدات الإسكان الطلابى والطعام. كما انخفض الالتحاق بفصول خريف 2021- خاصة من الطلاب الأجانب والخارجيين- في بعض الجامعات حيث امتنع طلاب عن الالتحاق بسنة أخرى من التدريس الافتراضي.

جاء إعلان جامعة كاليفورنيا بعد أن أعلنت جامعة ولاية كاليفورنيا أنها تخطط أيضًا لإعادة افتتاح جميع فروعها الـ 23 في الخريف المقبل.