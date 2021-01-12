شكرا لقرائتكم خبر عن أغنى رجل فى العالم ينصح باستخدام تطبيق سيجنال بعد تداعيات تحديث «واتس آب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أشهر وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عن تركه لتطبيق «واتس آب» وأنه بدأ باستخدام تطبيق «سيجنال» بدلا عنه.

وأوضح «ماسك»، عبر تدوينات كتبها عبر حسابه على تويتر، عن ميزات تطبيق «سيجنال«مقارنة بتطبيقات أخرى، داعيًا كافة متابعيه ومستخدمي تطبيق»واتس آب«إلى استخدام تطبيق سيجنال.

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وكتب عبر حسابه: «بعد شروطهم المثيرة للجدل والبنود الجديدة في مطلع سنة 2021 أنصح باستخدام تطبيق»سيجنال«والذي يحافظ على خصوصية المراسلات».

ووفقًا لما نشره موقع «فوربس»، فإن تحديث واتساب، الذي يتضمن شروط وسياسة خصوصية جديدة، ستسمح بمشاركة بيانات أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم مع منصة «فيسبوك» لأغراض إعلانية وتسويقية، مما تسبب في تخلى الملايين من المستخدمين، عن استعمال التطبيق الأشهر في المراسلات، والاتجاه إلى الاشتراك بـ«سيجنال» مما أدي إلى مشاكل في خوادم تطبيق المراسلة والتي لم تكن قادرة على التعامل مع التدفق الجماعي للمستخدمين وتأخير عمليات التحقق من أرقام الهواتف للحسابات الجديدة.

من مشاهير مستخدمى تطبيق سيجنال.. مؤسس تطبيق واتساب:

من المفارقات الغريبة أن المؤسس الأول لتطبيق واتساب، أوقف استخدامه للتطبيق وبدأ في استخدام التطبيق الحديث.

فبحسب تقرير نشره موقع «gadgets.ndtv»، أن إيلون ماسك، ليس الوحيد من الشخصيات الشهيرة حول العالم، الذي أخذ تلك الخطوة، وإنما هناك أخرين بدأوا في استخدام التطبيق الجديد، أشهرهم: رائد الأعمال ومهندس البرمجيات، «برايان أكتون»، الذي أسس تطبيق واتساب مع شريكه جان كوم وقام ببيعه إلى «فيسبوك» في عام 2014.

أيضًا من مستخدمى تطبيق سيجنال، الموظف السابق لدى الاستخبارات الأمريكية، والمقيم في روسيا حاليا، إدوارد سنودن، وبريان أكتون.

يُذكر أن من أهم مبادئ أكتون، التي دوَنها على ورقة وعلَقها على مكتب شريكه كوم، كانت تقول: “لا للإعلانات! لا للألعاب! لا للتحايل!” ليتذكَّرا دومًا أن يقتصر دور واتساب على كونه وسيلة للتواصل الشخصي فحسب.