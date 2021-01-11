3 من كل 4 مرضى بكورونا يعانون أعراضا دائمة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 11:16 مساءً - منذ ساعتين

لم تتوقف الدراسات عن أعراض فيروس كورونا المستجد والذي تجاوزت إصاباته حاجز الـ90 مليون منذ ظهوره العام الماضي بالصين.

وتوصلت دراسة صينية حديثة إلى أنه بعد دخول المستشفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 سيعاني 3 من كل 4 مرضى أعراضا دائمة، مع الإشارة إلى أن مصطلح “عرض دائم” يشير إلى أن العرض استمر لمدة 6 أشهر، وهي فترة إجراء الدراسة.

وشملت الدراسة -التي نشرت في مجلة “ذا لانسيت” (The Lancet) الطبية ونقلتها لوفيغارو– 1733 مريضا صينيا أصيبوا بكوفيد-19 دخلوا مستشفى جين يين- تان (ووهان، الصين) في ربيع 2020، وكانت نسبة النساء بينهم 48%، ثم غادروا المستشفى.

ووجد الباحثون أن 76% من المرضى ما زالوا يعانون بعد 6 أشهر من الإصابة من عرض واحد على الأقل، ويعاني العديد من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا -سواء اضطروا لدخول المستشفى أو لا- من اضطرابات مختلفة بعد أسابيع أو حتى أشهر من الإصابة، ويطلق عليها أحيانا اسم “لونغ كوفيد” (Long Covid).

والتالي النتائج وأبرز الأعراض:

1- بعد 6 أشهر من ظهور المرض أبلغ 76% (أي 1265 من 1655) من المرضى عن استمرار عرض واحد على الأقل.

2- التعب أو ضعف العضلات كان أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها 63% (أي 1038 من 1655).

3- أكثر من 50% من المرضى يعانون من تشوهات في صورة الصدر (residual chest imaging abnormalities).

4- على الرغم من أن كورونا يؤثر بشكل أساسي على الرئتين فإن العديد من الأعضاء الأخرى -بما في ذلك الكلى- يمكن أن تتأثر أيضا.

لذلك قام الباحثون بتقييم مضاعفات كورونا غير الرئوية، وبشكل غير متوقع أظهر 13% (107 من 822) من المرضى الذين لم يصابوا إصابة حادة في الكلى أثناء إقامتهم في المستشفى وكانت لديهم وظيفة كلوية طبيعية انخفاضا في معدل الترشيح الكبيبي للكلى (estimated glomerular filtration rate eGFR)، مما قد يشير إلى تأثر الكلى.