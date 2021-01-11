الفلسطينيون ينتظرون 4 شحنات من لقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، توقيع 4 عقود للحصول على لقاحات ضد كورونا، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين.

ولم تتلق السلطة الفلسطينية إلى الآن أي لقاح، وتأمل أن تتسلم الشحنة الأولى بداية فبراير/ شباط بفضل آلية كوفاكس الدولية لمساعدة الدول الأكثر فقرا.



وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن "وزارة الصحة وقعت عقودا مع 4 شركات لتسليم اللقاحات التي ستصل في الشهرين المقبلين".

وأوضح أن التلقيح سيشمل أولا الطواقم الطبية والمرضى والمسنين، متوقعا أن تشمل حملة التلقيح 70% من سكان الضفة الغربية المحتلة (2,8 مليون نسمة) وقطاع غزة (مليونا نسمة).

ووقعت العقود الأربعة بقيمة 21 مليون دولار (17 مليون يورو) مع شركات فايزر-بايونتيك واسترازينيكا وجونسون أند جونسون ومركز الأبحاث الروسي جاماليا الذي طور لقاح سبوتنيك-في، وفق ما أفاد مدير عام الصحة العامة ياسر بوزية لوكالة فرانس برس، من دون أن يحدد عدد الجرعات التي تم شراؤها من كل شركة.