صحة ورشاقة

الفلسطينيون ينتظرون 4 شحنات من لقاحات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، توقيع 4 عقود للحصول على لقاحات ضد ، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين.

ولم تتلق السلطة الفلسطينية إلى الآن أي لقاح، وتأمل أن تتسلم الشحنة الأولى بداية فبراير/ شباط بفضل آلية كوفاكس الدولية لمساعدة الدول الأكثر فقرا. 

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن "وزارة الصحة وقعت عقودا مع 4 شركات لتسليم اللقاحات التي ستصل في الشهرين المقبلين".

وأوضح أن التلقيح سيشمل أولا الطواقم الطبية والمرضى والمسنين، متوقعا أن تشمل حملة التلقيح 70% من سكان الضفة الغربية المحتلة (2,8 مليون نسمة) وقطاع غزة (مليونا نسمة).

ووقعت العقود الأربعة بقيمة 21 مليون دولار (17 مليون يورو) مع شركات فايزر-بايونتيك واسترازينيكا وجونسون أند جونسون ومركز الأبحاث الروسي جاماليا الذي طور لقاح سبوتنيك-في، وفق ما أفاد مدير عام الصحة العامة ياسر بوزية لوكالة فرانس برس، من دون أن يحدد عدد الجرعات التي تم شراؤها من كل شركة.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا