إيران تكشف حصيلة كورونا: الوفيات تتجاوز 56 ألفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إيران، الاثنين، عن تسجيل 6208 إصابات و91 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، إنه منذ ظهر الأحد وحتى الاثنين تم تسجيل 6208 إصابات جديدة بفيروس كوفيد-19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و292 ألفا و614 إصابة مؤكدة.



وأوضحت أن من بين المصابين الجدد، تم إدخال 642 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت المتحدثة أن 4568 شخصا من المصابين بالفيروس ما يزالون في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.



وأشارت إلى تسجيل 91 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 56262 حالة وفاة.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية إلى إجراء 8 ملايين و207 آلاف و975 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.