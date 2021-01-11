تحذير … هذه الأشياء السامة في منزلك تؤثر على صحة الجنين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 09:18 مساءً - منذ دقيقتين

تحرص المرأة الحامل على صحتها وصحة جنينها من خلال الابتعاد عن الأخطار مثل حمل الأوزان الثقيلة واتباع نظام غذائي صحي، ويعتبر الإقلاع عن القهوة والكحول وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام الصحي من الأشياء الشائعة التي تقوم بها الأمهات من أجل صحة أطفالهن.

غير أن الكثير من النساء لا يعرفن بأن بعض الأشياء الموجودة في المنزل قد تؤثر على صحة أجنتهن بشكل سلبي، ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا مجموعة من الأشياء المنزلية التي تضر بصحة الجنين، على النحو التالي:

طلاء الجدران

تقوم الكثير من النساء في المجتمعات الغربية بطلاء الجدران بأنفسهن. وبما أن طلاء الجدران قد يحتوي على آثار من مادة الرصاص الذي يؤدي استنشاقه أو وصول أجزاء منه إلى الرحم بطريقة ما إلى الولادة المبكرة، لذا تُنصح المرأة الحامل بعدم طلاء الجدران بنفسها والاستعانة بشخص آخر للقيام بهذه المهمة.

المبيدات الحشرية

تعتبر البخاخات الطاردة للبعوض والحشرات الأخرى، ضارة للمرأة الحامل وجنينها، لذا يُنصح باستبدالها بمواد طبيعية تطرد الحشرات، أو اختيار منتجات غير ضارة تم اختبارها واعتمادها مسبقاً.

كرات النفثالين

تحتوي كرات النفثالين على 98٪ من النفثالين، وهي مادة كيميائية سامة. يمكن أن يسبب النفثالين آثارًا جانبية مثل الغثيان والدوار ومضاعفات أخرى على الجنين.

البلاستيك

قد يحتوي البلاستيك على آثار مواد كيميائية خطيرة مثل الفثالات، والتي يمكن امتصاصها بسهولة عبر الجلد. يمكن أن تؤدي هذه الحثالات إلى مضاعفات خطيرة على الجنين.

طلاء الأظافر

الفورمالديهايد مادة كيميائية تستخدم في طلاء الأظافر ومستحضرات التجميل القليلة الأخرى. يمكن أن تكون المادة الكيميائية ضارة لطفلك، لذا احرصي على اختيار طلاء الأظافر الذي لا يحتوي على هذه المادة.