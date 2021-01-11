جربوا هذه التمارين الرياضية في المنزل … لن تحتاجوا لمعدات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 09:18 مساءً - يتجنب معظمنا التوجه إلى صالات الألعاب الرياضة خشية الإصابة بكورونا، لكن هذا لا يعني التوقف عن ممارسة الرياضة يوميا.

فيما يلي مجموعة من التمارين التي يمكن ممارستها في المنزل دون الحاجة لمعدات رياضية، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

تمارين المعدة

تعتبر تمارين المعدة، إحدى أكثر أشكال تمارين البطن شيوعاً والتي تستهدف مجموعة من عضلات البطن، وتساعد في تقويتها جنباً إلى جنب إلى عضلات الساقين. هناك أنواع مختلفة من تمارين المعدة التي يمكنك القيام بها في منزلك، وتشمل التمارين الروسية، وتمارين رفع القدمين أثناء الاستلقاء، وتمرين الدراجة الهوائية أثناء الاستلقاء.

القرفصاء

تعتبر القرفصاء رائعة لتقوية الجزء السفلي من الجسم لأنها تستهدف ظهرك ووركيك وتمتد أيضًا إلى مفصل الركبة. فهي فعالة للغاية ومحبوبة من قبل الكثيرين لتقوية الظهر. تشمل تمارين القرفصاء، قرفصاء السومو، والقفز، والقرفصاء الهوائية، والقرفصاء الضيقة.

تمارين الساقين والركبتين

يعتبر هذا النوع من التمارين مفيداً لعضلات الساقين، إضافة إلى أنه يجعل مفاصل الركبتين أكثر مرونة. وهي إحدى أكثر تمارين الجزء السفلي من الجسم فعالية للأشخاص من جميع الأعمار. يتم تنفيذ التمرين عبر وضع إحدى الساقين في المقدمة مع ثني الركبتين مع بقاء الساق الأخرى في الخلف ومن ثم الضغط بالساق المتقدمة إلى الأسفل. يساعد هذا التمرين أيضاً على فقدان الوزن بشكل أسرع.

تمرين الضغط

كل ما عليك فعله هو أن تكون في وضع مرتفع عن الأرض بمساعدة ذراعيك. هذا التمرين يستهدف الجزء العلوي من جسمك مثل الكتفين والصدر والعضلة ثلاثية الرؤوس والعضلات الصدرية.

تمارين البلانكس

إذا كان الحصول على معدة مسطحة هو ما تسعى إليه، فإن تمارين البلانكس هي الخيار المناسب لك. تمارين البلانك، تشبه إلى حد كبير تمارين الضغط، فهي فعالة للغاية وتساعد على تقوية عضلاتك وتطوير وضعية جيدة. تستهدف بشكل رئيسي العمود الفقري وعضلات البطن.