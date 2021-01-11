تركيا تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا خلال 3 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن تركيا ستبدأ طرح لقاحات كوفيد-19 اعتبارا من الخميس أو الجمعة.

وأضاف أردوغان متحدثا بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، أن أنقرة ستبدأ كذلك في رفع تدريجي للقيود مع تراجع حالات الإصابة اليومية.



واتفقت تركيا على شراء 50 مليون جرعة من اللقاح الذي تنتجه شركة سينوفاك، وتسلمت شحنة أولية تشمل 3 ملايين جرعة.

واتفقت كذلك على شراء 4.5 مليون جرعة من لقاح طورته فايزر وبيونتيك مع خيار شراء 30 مليون جرعة في وقت لاحق.



وقال أردوغان، إن عملية التطعيم ستبدأ إما الخميس أو الجمعة تماشيا مع برنامج التطعيم الذي أعدته الحكومة.

