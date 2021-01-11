مصر تكشف موعد استلام لقاحات كورونا من جافي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الاثنين، عن موعد استلام مصر لقاحات كوفيد-19 من خلال التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي).

وقالت الوزيرة المصرية إن مصر تتوقع بدء تسلم لقاحات فيروس كورونا المستجد من (جافي) ومقره جنيف في الأسابيع المقبلة.



وأضافت الوزيرة في إفادة تلفزيونية أن جافي سيسلم مصر 20% من احتياجاتها، وأن الاحتياجات العاجلة سيسلمها لمصر في الربع الأول من العام الحالي.

وقالت إن ذلك قد يتم في آخر يناير أو أول شهر فبراير، ما يعني أسبوعين أو 3 أسابيع ليبدأ تدفق لقاحات جافي، التي رجحت أن تكون من لقاح أسترازينيكا.

وأطلق التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية مبادرة كوفاكس لتأمين الوصول العادل للقاح للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقالت هالة زايد إن من المتوقع أيضا أن تبرم مصر عقدا ثنائيا مع أسترازينيكا بمجرد موافقة هيئة تنظيم الأدوية المحلية على لقاحات الشركة، ومن المتوقع حدوث ذلك في غضون أسبوع.