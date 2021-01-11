شكرا لقرائتكم خبر عن «واتس آب»: تحديث سياستنا لا يؤثر على خصوصية المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ويل كاثكارت المتحدث الرسمي لشركة واتس آب: «كما سبق وأعلنا في شهر أكتوبر الماضي، يعمل تطبيق واتساب على مساعدة المستخدمين في إجراء عمليات الشراء بالإضافة إلى الحصول على خدمات الأعمال مباشرة عبر التطبيق. فبينما يستخدم معظم الأشخاص تطبيق واتس آب لإجراء محادثة مع الأصدقاء والعائلة، يتزايد عدد المستخدمين الذي يحاولون الحصول على خدمات الأعمال أيضًا».

وأضاف المتحدث في تدوينة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «من أجل المزيد من الشفافية، فقد قمنا بتحديث سياسة الخصوصية بحيث يمكن للشركات التي ترغب في تقديم خدماتها عبر تطبيق واتس آب مستقبلاً اختيار تلقي خدمات استضافة آمنة من خلال شركتنا الأم (فيس بوك) بهدف تيسير إدارة تواصل تلك الشركات مع عملائها عبر تطبيق واتس آب. مع ذلك، يظل لدى مستخدم واتساب حرية الاختيار ما إذا كان يرغب في التواصل مع إحدى الشركات عبر التطبيق أو لا يرغب في ذلك».

أوضح: «لا يتسبب هذا التحديث في أي تغيير فيما يتعلق بممارسات مشاركة البيانات عبر واتس آب مع فيس بوك، كما لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية تواصل المستخدمين مع أصدقائهم أو عائلاتهم في جميع أنحاء العالم. وتؤكد شركة واتس آب التزامها التام بحماية خصوصية مستخدمي التطبيق. ونحن نتواصل بصفة مباشرة مع المستخدمين فيما يتعلق بتلك التغييرات حتى يتوفر لهم الوقت الكافي لمراجعة السياسة الجديدة على مدار الشهر المقبل».