شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: تطعيم 25 مليون جرعة لقاح كورونا بـ42 دولة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أكبر حملة تطعيم في التاريخ عملها في دول العالم حيث تم إعطاء أكثر من 25 مليون جرعة في 42 دولة، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكاله بلومبرج على أن يتم تقديم مليارات أخرى خلال الشهور المقبلة في أحد أكبر التحديات اللوجستية على الإطلاق.

ووفقًا لتقرير لوكاله "بلومبرج" بدأت التطعيمات في الولايات المتحدة في 14 ديسمبر مع العاملين في مجال الرعاية الصحية ، وحتى الآن تم إعطاء 8.02 مليون جرعة، وفقًا لإحصاء لكل ولاية من قبل بلومبرج وبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية CDC، منها أكمل ما لا يقل عن 272429 شخصًا نظام التطعيم المكون من جرعتين.

في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، تم إعطاء 2.4 جرعة لكل 100 شخص، وتم إعطاء 36 ٪ من اللقطات الموزعة على الولايات تم توزيع الجولة الأولى من الطلقات حتى أوائل شهر يناير في المقام الأول من خلال المستشفيات وغيرها من أماكن الرعاية الصحية المؤسسية ستعتمد المرحلة التالية بشكل أكبر على الصيدليات والعيادات الصحية الأماكن التي تُعطى فيها اللقاحات بشكل أكثر تقليدية وستوسع مجموعة الأشخاص المؤهلين للحصول على الحقن، وقد يحتاج ما يقرب من 75٪ من الأشخاص إلى التطعيم بلقاح من جرعتين للعودة إلى الحالة الطبيعية ، وفقًا لتقديرات طبيب الأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فوتشي. تدير الولايات المتحدة مخصصات الدولة من لقاح فايزر وبيونتك ، بالإضافة إلى جرعة موديرنا، بهدف توزيع 20 مليون جرعة خلال شهر يناير يتطلب كلا اللقاحين جرعتين تفصل بينهما عدة أسابيع يتم الاحتفاظ بالجرعات الثانية في الاحتياط حتى تصبح جاهزة للتناول.

من جهة أخرى تستعد الهند لإطلاق حملة تطعيم ضخمة ضد فيروس كورونا المستجد في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة، حيث تستهدف 300 مليون جرعة من لقاحي كوفاكسين وأكسفورد- استرازينيكا.