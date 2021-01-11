شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات الأمريكية تتخلص من جرعات لقاح كورونا "منتهية الصلاحية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية أن بعض المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات في الولايات المتحدة أصبحت تتخلص من جرعات لقاحات كورونا لانتهاء صلاحيتها، علاوة على عدم رغبة بعض العاملين في المجال الصحي في تلقي اللقاح، وذلك على الرغم من أن هذه المستشفيات كانت تعتقد أنها ستشهد نقصاً في اللقاحات، ومن بين أكثر من 22 مليون جرعة من اللقاح التي تم توزيعها على المستشفيات والصيدليات حتى الآن في الولايات المتحدة، تلقى حوالي 6.7 مليون شخص جرعتهم الأولى، وفقًا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





وفي الوقت نفسه ، قالت الجمعية الطبية الأمريكية يوم الجمعة إنها "قلقة" من أن بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية غير العاملين في المستشفيات أو أنظمة الرعاية الصحية يواجهون صعوبات في الحصول على اللقاح.

وتحث الحكومة الفيدرالية الولايات على تقديم اللقاح للأشخاص الأكبر سنًا أو في الفئات المعرضة لخطر أكبر، لكن بعض المناطق لا تزال تركز على المجموعات ذات الأولوية الأولى - حتى لو كان ذلك يعني إخراج الجرعات من التخزين البارد.

وقال الدكتور نيل كالمان ، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد صحة الأسر في هارلم: "اعتقدنا جميعًا أن المشكلة الحقيقية ستكون نقصًا ونسمعه على المستوى الوطني الآن ، أنه لا يزال هناك الكثير من اللقاحات.

وأضاف: "كل جرعة لقاح في ذراع شخص ما تعني أن شخصا لن يمرض بكوفيد 19".