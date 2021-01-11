شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يرفض بعض الأطباء والممرضين بأمريكا الحصول على لقاح كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض عدد كبير من العاملين في مجال الرعاية الصحية في المستشفيات ودور رعاية المسنين الأمريكية لقاحات فيروس كورونا وبحسب ما نشر موقع "إنسايدر" الأمريكي فإن هناك ما يصل إلى 80 ٪ من الموظفين يرفضون اللقاحات في بعض المؤسسات وهذا يرجع إلى مخاوف لا أساس لها من الآثار الجانبية لهذه اللقاحات المنقذة للحياة.





وقال الخبراء إنه تمت الموافقة على لقاحي فايزر ومودرنا في الولايات المتحدة من قِبل إدارة الغذاء والدواء، مما يعني أن الفوائد تفوق أي مخاطر محتملة بالإضافة إلى ذلك، لم يُثير أي من اللقاحين أي مخاوف تتعلق بالسلامة في التجارب السريرية واسعة النطاق ومع ذلك ، فإن الشك موجود بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والجمهور الأمريكي بشكل عام.

قال الدكتور ستيفن نوبل، جراح القلب الأمريكي، لوكالة أسوشييتد برس: "لا أعتقد أن أي شخص يريد أن يكون فأر تجارب. في نهاية اليوم ، كرجل علم ، أريد فقط أن أرى البيانات الكاملة ".

ويتردد ربع الجمهور الأمريكي (27٪) في الحصول على لقاح ، وفقًا لدراسة من مؤسسة "Kaiser" وأظهرت الدراسة أن هذه النسبة ترتفع إلى 29٪ ممن يعملون في أماكن للرعاية الصحية.

وقال حاكم ولاية أوهايو، إن 60٪ من العاملين في دور رعاية المسنين في الولاية قرروا عدم تلقى لقاح.

وأعلن الحاكم مايك ديواين أنه يأمل في غرس "شعور بالإلحاح" في العاملين في مجال الرعاية الصحية في ولايته من خلال تقديم تحذير صارخ، وقال ديواين في مؤتمر صحفي: "رسالتنا اليوم هي أن القطار قد لا يعود لفترة من الوقت".





وفي ولايات أخرى، هناك قلق أيضًا بشأن انخفاض معدلات أخذ اللقاحات من قبل عمال الخطوط الأمامية.

في ولاية كارولينا الشمالية ، كشف مسؤولو الصحة العامة أن أكثر من نصف العاملين في دور رعاية المسنين رفضوا حتى الآن الحصول على اللقاح.

كما ترفض نسبة كبيرة من طاقم التمريض في ولاية فرجينيا الغربية تلقي التطعيم حيث أفادت وكالة أسوشيتد برس أن حوالي 45٪ قالوا لا للقاح.

وألقى مارتن رايت ، الذي يقود جمعية ويست فيرجينيا للرعاية الصحية ، باللوم على المعلومات المضللة سريعة الانتشار حول اللقاحات قائلا: "بسبب شائعات وسائل التواصل الاجتماعي".