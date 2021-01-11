شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هى التحاليل المطلوبة للاطمئنان على هرمون الذكورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الهرمونات هى أحد المواد الكيميائية التى يفرزها الجسم بكميات طبيعية وفقًا للحاجة إليها، وقد يؤدى حدوث أى خلل هرمونى لدى الرجال إلى العديد من المشكلات مثل انخفاض الرغبة الجنسية والضعف الجنسى وقلة النوم وتراكم الدهون وضعف جهاز المناعة وانخفاض الكتلة العضلية وقلة نمو الشعر وغيرها.

وهناك فحوصات متعلقة بقياس هرمونات الذكورة لدى لرجل والمسئولة عن الوظائف التناسلية والجنسية، ويتم اختبارها عن طريق أخذ عينة من الدم، وهم:

- فحص هرمون التيستوستيرون

وهو الهرمون الجنسى الرئيسى لدى الرجل، ويجب على المريض الصيام قبل أخذ عينة الدم لمدة تتراوح بين 12-14 ساعة.

- هرمون الإستروجين

هو فى الأساس هرمون أنثوى ولكن يتم انتاجه لدى الرجل بكميات أقل ويشتمل على ثلاثة أنواع وهم الإسترون (E2)، والإستراديول (E2)، والإستريول (E3)، حيث يلعب الاستروجين دورًا رئيسيًا فى الصحة الجنسية للذكور لأنه يؤثر على الرغبة الجنسية.

- ديهيدرو إيبى اندروستيرون (DHEA)

وهو هرمون تنتجه الغدد الكظرية ويتم تحويله إلى هرمونى التستوستيرون والإستروجين.

هو هرمون أنثوى ولكن يتم إنتاجه عند الرجال بكمية معينة ثم يتحول إلى هرمونى التستوستيرون والإستروجين، وهو يساعد فى تهدئة الجهاز العصبى، ويلعب دورًا مهمًا فى تطوير الخصائص الجنسية الثانوية للذكور عند سن البلوغ.

(LH)

- الهرمون المنشط للحوصلة (FSH)والهرمون الملوتن

ينتج الهرمون المنشط للحوصلة الحيوانات المنوية، بينما يحفز هرمون (LH) إنتاج التستوستيرون المسئول عن الخصوبة لدى الرجل.