شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين والجزائر تسجلان لقاح سبوتنيك v الروسى للتطعيم ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت وزارة الصحة الفلسطينية عن اعتماد لقاح سبوتنيك v الروسى، ضمن لقاحات كورونا التي سيتم الاستعانة بها بحملات التطعيم للحد من تفشى الفيروس، حيث أعلنت صندوق الاستثمار المباشر الروسى بالحصول على الموافقة من قبل السلطات الصحية بفلسطين في إطار ترخيص الطوارئ الذى حصل عليه اللقاح في العديد من البلدان، طبقًا لما ورد في وكالة نوفوستى.

كما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل اللقاح الروسى ليكون ضمن حملات التطعيم التي ستنطلق ضد فيروس كورونا بالبلاد.

وحصل اللقاح الروسى على التسجيل في إطار ترخيص الطوارئ دون إجراء تجارب سريرية إضافية، حيث تم تسجيله بالعديد من البلدان منها الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسلم شحنات اللقاح الروسى الى أراضيها خلال الربع الأول من العام الجاري.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، أن اللقاح الروسى نجح في جذب العديد من البلدان التي وافقت على تسجيله ضمن لقاحات كورونا، داخل أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، بالإضافة الى التوسع في استخدامه داخل منطقة الشرق الأوسط .

ويتميز لقاح "سبوتنيك V"بفاعليته التي تزيد عن 90%، كما أنه يوفر حماية كاملة ضد الحالات الشديدة من مرض فيروس كورونا، حيث تم اعتمد في إنتاجه على منصة مثبتة ومدروسة جيدا من ناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تسبب نزلات البرد والتي واجهتها البشرية منذ آلاف السنين

ويعد لقاح "سبوتنيك V" لقاح ثنائى الجرعة يعتمد على جرعتين أثناء عملية التطعيم، مما يخلق مناعة أقوى مقارنة باللقاحات، حيث تم تطعيم 1.5 مليون شخص باللقاح الروسى حتى الوقت الراهن.

وكانت بيلاروسيا وصربيا والأرجنتين وبوليفيا والجزائر، أوائل الدول التي سجلت اللقاح، حيث يتم تخزينه عند درجة حرارة بين +2-8 درجات مئوية ما يسمح بتخزينه في ثلاجة تقليدية دون الحاجة إلى الاستثمار في بنية تحتية إضافية لسلسلة التبريد.