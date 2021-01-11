شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تجرى اختبار كورونا مرتين أسبوعياً للعمال لمواجهة نقل العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية أنه سيتم عمل اختبارات لتشخيص فيروس كورونا مرتين في الأسبوع لكل العمال الذين لن يستطيعوا القيام بأعمالهم من المنزل في محاولة لكسر سلسلة انتقال الفيروس من الأشخاص بدون أعراض أو "الناقلين الصامتين" أو الذين لا يعرفون أنهم مصابون بالفيروس التاجي.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أنه سيجعل اختبارات كورونا - التي تستغرق 30 دقيقة للحصول على نتيجة - معتبرا أنها طريقة رئيسية لتجنب الإغلاق الكامل لبريطانيا.

وسيتم توفير مليوني اختبار من قبل مؤسسةSureScreen Diagnostics ، للتشخيص المبكر ، مع تسليم المليون الأول بحلول نهاية هذا الأسبوع.

كما ستتم دعوة المجالس وأرباب العمل لإجراء الاختبارات وتحديد العمال المؤهلين، بهدف تحديد الناشرين بدون أعراض، حيث أن هناك حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أي أعراض مثل السعال الجاف أو فقدان التذوق أو ارتفاع درجة الحرارة.

وحتى الآن ، تم تحديد 14800 حالة بدون أعراض في برنامج اختبار المجتمع الذي يديره حاليًا 131 مجلسًا والخطة الآن لتوسيع المخطط ليشمل جميع السلطات المحلية الإنجليزية البالغ عددها 317.

وثلث القوى العاملة في المملكة المتحدة هم من العمال الرئيسيين - بإجمالي 10.61 مليون شخص - ويشملون مصنعي الأغذية وموظفي المستودعات وموظفي الرعاية الصحية.

وقال هانكوك: "يسعدني أن أعلن أن اختبار أولئك الذين ليس لديهم أعراض سيكون متاحًا لكل سلطة محلية في إنجلترا."