شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مرضى كورونا بالعناية المركزة معرضون للإصابة بخلل وظيفى فى المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة بحثية إلى أن مرضى كورونا من الحالات الشديدة بالعناية المركزة، معرضون بشدة لخطر الإصابة بخلل وظيفي في المخ ، حيث عانى مرضى كورونا الذين تم إدخالهم إلى العناية المركزة في الأشهر الأولى من الوباء من الهذيان والغيبوبة، وفقًا لإحدى الدراسات ، حسبما ذكرت شبكة تايمز ناو نيوز الهندية time now news.



مضاعفات كورونا

وتتبع البحث ، الذي نُشر في مجلة The Lancet Respiratory Medicine ، حالات الهذيان والغيبوبة لدى أكثر من 2000 مريض مصاب بفيروس كورونا في 69 وحدة عناية مركزة للبالغين في 14 دولة، وفقًا للعلماء ، بقيادة أولئك الموجودين في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في الولايات المتحدة ، فإن اختيار الأدوية المهدئة والقيود على الزيارات العائلية لعب دورًا في زيادة ضعف الدماغ الحاد لهؤلاء المرضى.

وقالوا إن هذيان وحدة العناية المركزة يرتبط بارتفاع التكاليف الطبية وزيادة خطر الوفاة والخرف المرتبط بوحدة العناية المركزة على المدى الطويل، كما أن ما يقرب من 82 % من المرضى في الدراسة كانوا في غيبوبة لمدة 10 أيام في المتوسط ​​، و 55 % كانوا يعانون من الهذيان لمدة وسطي ثلاثة أيام، وأشار العلماء إلى أن ضعف الدماغ الحاد استمر لمدة 12 يومًا في المتوسط.



اثار كورونا

وفيما يتعلق بـكوفيد 19 يعتقد العلماء أنه كان هناك تخلي واسع النطاق عن البروتوكولات السريرية الأحدث التي ثبت أنها تساعد في درء ضعف الدماغ الحاد الذي يؤثر عادة على العديد من المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

وقال الباحثون: "من الواضح في النتائج التي توصلنا إليها أن العديد من وحدات العناية المركزة قد عادت إلى ممارسات التخدير التي لا تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات وتركنا للتكهن بشأن الأسباب".

وأضافوا: "أشارت التقارير المبكرة عن فيروس كورونا إلى أن ضعف الرئة الذي شوهد يتطلب تقنيات إدارة فريدة بما في ذلك التخدير العميق وفي هذه العملية ، اتخذت المجالس التدابير الوقائية الرئيسية ضد الخلل الوظيفي الحاد في الدماغ إلى حد ما"